Jefferson Varas Seguín, sobrino del congresista Elías Varas (Perú Libre), participó en actividades de carácter parlamentario junto a su tío, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo, reveló un reportaje del programa Cuarto Poder.

La investigación detalló que, el último 1 de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotos del encuentro entre al titular del sector, Diana Miloslavich y el congresista Elías Varas. Entre las imágenes se puede ver la presencia de Jefferson Varas, como si fuera un trabajador más del Parlamento.

En ese sentido, el registro de visitas detalló que el familiar del legislador ingresó a dicha reunión como si fuese parte de la comitiva oficial del Congreso.

Asimismo, un documento reveló que el parlamentario y su sobrino se registraron, el pasado 18 de enero, como miembros del Congreso en un encuentro en el que dialogaron con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Geiner Alvarado.

Otras de las visitas que realizó Jefferson Varas a un despacho ministerial fue el último 10 de marzo, cuando acompañó a su tío, nuevamente como parte de una comitiva congresal, a conversar con el titular del Ministerio de la Producción, Jorge Prado, según el registro oficial de dicha cartera.

Leandro Cerna, exasesor del despacho del parlamentario de Perú Libre Elías Varas, dijo recordar que el sobrino acompaña a su tío desde la campaña electoral para las elecciones de 2021 y también señaló que lo vio como parte de una delegación en una visita oficial de representación que realizó el legislador en Áncash.

El programa dominical también intentó consultarle por su presencia en diversas actividades parlamentarias, como si fuera miembro del Congreso, pero Varas Seguín esquivó las preguntas y le respondió que se estaban equivocando.

Algo similar sucedió con el congresista Elías Varas, quien, al ser consultado sobre este tema, no tuvo la intención de desmentirlo y simplemente amenazó con denunciar a la periodista.

“No me haga reglaje. Esa no es la manera de investigar. Estoy cansado de esta prensa, hagan investigación (...) A mí no me interesa, transcriba, pues, porque yo le denuncio a usted y todo el programa mentiroso que tiene”, expresó.

Posibles consecuencias

La abogada penalista Romy Chang señaló a Cuarto Poder que esta situación está tipificada en el Código Penal como un tema contra la fe pública porque Jefferson Varas Seguín se está presentado como un trabajador del Congreso.

“Aparentemente podría estar usurpando función pública que no le corresponde y, de ser el caso, estaríamos hablando de una pena que va de 4 a 7 años cárcel, que es una pena mucho más grave”, indicó

“Si el sobrino comete falsedad genérica y usurpación pública, el congresista comete los mismos delitos, pero en calidad de partícipe delito, de colaborador del delito”, agregó.