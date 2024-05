Confrmado. El congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, aseguró a Perú21 que conoce a la esposa de su colega de bancada, Darwin Espinoza, porque él mismo se la presentó, este año, en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Sin embargo, descartó que ella sea la “cajera” del grupo denominado ‘Los Niños’, en el que los dos parlamentarios son investigados en la Fiscalía por presuntamente blindar de la vacancia al expresidente golpista Pedro Castillo a cambio de obras para sus regiones.

“A la señora Bélgica [Arangoitia, esposa de Darwin Espinoza] la conocí en la Fiesta de la Candelaria porque vino a visitar Puno. Se da la recepción del caso. He estado en el estadio, y seguro hay imágenes, conjuntamente con ella y sus menores hijos. Ahí fue el momento que yo la conozco. Seguramente, el colaborador eficaz al que ustedes hacen referencia, debe probar si ha sido como ella o él manifiesta. No sabemos si es hombre o mujer, porque es lamentable que no hayan podido demostrar todo lo que han argumentado, anteriormente, y ahora resulta que es la cajera”, explicó Flores Ancachi a este diario.

Espinoza confirmó que él mismo presentó a su esposa a Flores Ancachi, pero negó que ella sea la cajera o tesorera del grupo denominado ‘Los Niños’.

“Ha sido un viaje que hice con mi familia, este año, a la ciudad de Puno, por la Virgen de la Candelaria. Luego, vino una cortesía por él. Fuimos al estadio a ver las danzas, y listo”, señaló.

“Mi esposa no es cajera ni del colegio de mis hijos, ni tesorera ni cajera. No tiene ningun cargo”, añadió el legislador.

El último domingo, en Cuarto Poder, un informe reveló que, según el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, en una de las reuniones que habría tenido con Sada Goray, Espinoza llevó a su esposa, Bélgica Arangoitia, a la casa de ella, y que justamente su pareja era tesorera del grupo de los diez congresistas apodados como ‘Los Niños’; es decir, la encargada de manejar el dinero, en buena cuenta, la cajera.

Si un aspirante a colaborador eficaz no puede demostrar lo que dice —anotó Espinoza— debería ser automáticamente investigado por denuncia calumniosa u obstrucción a la justicia, “porque no es posible que cualquier delincuente, ensucie honras, y se meta con mi esposa”.

SOBRE DENUNCIA DE ESPINOZA

De otro lado, Flores Ancachi y Espinoza se mostraron a favor de que la Dirección de Administración del Congreso investigue la denuncia formulada, la semana pasada, por este último, quien sostuvo que hay congresistas hombres que presuntamente contratan a sus parejas, como personal de su despacho, y aprovechan los viajes de representación para estar juntos.

“Se habla por los pasillos del Congreso que habrían algunos colegas, pero no me gustaría dar los nombres. Eso, investíguenlo ustedes. No corroboro, pero sí son malos comentarios que se hacen... Si esto pasa, nosotros deberíamos traer a nuestras esposas a trabajar al Congreso”, manifestó.

Por su parte, Espinoza ratificó ayer su denuncia y dijo que si la Dirección de Administración del Parlamento le pide los nombres de los referidos legisladores, los daría porque, según él, “son varios”.

Se recuerda que la comisión de Ética inició una indagación —cuyo informe de calificación se aprobó hoy— para ver la denuncia de que la legisladora Kira Alcarraz, de Podemos, contrató a una joven allegada a Espinoza, que en realidad sería su amante, a cambio de que su grupo parlamentario le otorgue un espacio en dicha comisión.

A los pocos días de conocerse la denuncia, Alcarraz despidió a la referida mujer.

