A las 9:08 a.m. del domingo, Walter Ayala anunció por medio de su cuenta de Twitter que renunciaba al cargo de ministro de Defensa de manera irrevocable. En su tuit intentó presentarse como un inmolado del gobierno de Pedro Castillo y señaló al Congreso como culpable de su salida.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política; por ello, como demócrata renuncio irrevocablemente, gracias Presidente. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, escribió en clara alusión al control político que ejerció el Congreso, que lo iba a interpelar este martes.

Un hecho que salta a la luz en el marco de su salida es que su decisión se dio mientras mantenía una reunión en Palacio de Gobierno con otro de los implicados en el caso de las presiones irregulares en las Fuerzas Armadas: el secretario presidencial Bruno Pacheco.

Según el registro de visitas, la reunión se inició a las 6:40 de la mañana y duró hasta las 9:30. En el cónclave también estuvo presente el ministro de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez, y el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, José Luis Fernández Latorre.

PREMIER NO SABÍA NADA

Ayala dijo en Cuarto Poder que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no conocía de su renuncia a pesar de que es la líder del gabinete, lo que dejó en evidencia, una vez más, el tremendo despelote que existe en el Ejecutivo.

En su presentación, el exministro acomodó su versión a sus intereses y, para ello, entregó copias de las conversaciones en WhatsApp que tuvo con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra.

Pero lejos de argumentar con solidez su postura solo atinó a echarle la culpa nuevamente a los generales en retiro porque, según dijo, tienen intención de meterse en la política.

“Los vamos a ver postulando al Congreso o a alguna alcaldía. A mi me quieren censurar. Yo he dado la cara a las comisiones (...)El Congreso no entiende. Le he explicado la ley y la razón, de que es prerrogativa del presidente”, afirmó.

AMIGOS Y BENEFICIOS

Una investigación presentada en Latina reveló que Ayala habría gestionado otras movidas dentro del ministerio, además de la polémica contratación de su secretaria general.

El renunciante ministro habría favorecido, gracias a sus contactos, a la empresa Arias & Asociados, convirtiéndose en el único broker de las FF.AA.

En el caso también estaría comprometida la mencionada secretaria general del sector, Elizabeth Rocha, quien fue favorecida por el ministro con un ascenso meteórico y un sueldo de 25 mil soles.

Gracias a esta operación, la institución tendría solo a dicha empresa en la gestión de los millonarios pago de compras del sector. La situación calificaría como delito de patrocinio ilegal para favorecer intereses de terceros, según la penalista Romy Chang.

TENGA EN CUENTA

El secretario presidencial de Palacio, Bruno Pacheco, deberá presentarse hoy ante la Comisión de Defensa para dar su versión de los hechos ligados a las Fuerzas Armadas. Será a las 3:00 p.m.

“Ministros expectorados cumplieron su misión. Béjar en RR.EE.; Maraví legalizó Fenatep y Ayala se “cepilló” cabezas de FF.AA. Pedro Castillo no está enfocado en gobernar para los más pobres; solo prepara las condiciones para la revolución socialista”, analizó José Luis Gil.