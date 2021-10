Como ya es usual, todos los días miércoles los miembros del gabinete ministerial se reúnen en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para coordinar las acciones que tomarán cada sector en los siguientes días. Sin embargo, la sesión que estaba programada para hoy a las 9:00 a.m. quedó suspendida tras el retiro de algunos ministros.

Según reportó Canal N, el primer ministro en retirarse fue el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien el último martes indicó que el Ejecutivo no se enfrentaría al Congreso y no presentaría cuestión de confianza por el cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví, información que fue desmentida y desautorizada por el titular de la PCM, Guido Bellido.

El premier aseguró que la decisión de presentar o no una cuestión de confianza por un miembro del gabinete depende del presidente de la república, Pedro Castillo, y es autorizada por su despacho. Horas después, en la misma línea, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, indicó que aún no se había decidido nada y que no sabía si Torres había conversado con Castillo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, confirmó a Canal N que la sesión de hoy se suspendió, pero no informó los detalles. Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se retiró de la sede la PCM sin emitir comentario alguno.

Mientras que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Franckle, dijo que se trató de una desorganización interna, y no logró confirmar si por la tarde se brindará la usual conferencia de prensa, donde los miembros del gabinete dan a conocer los acuerdos.

Se supo que hora antes de iniciar la sesión de hoy, el área de prensa de Palacio de Gobierno envió una fotografía donde se veía a los ministros reunidos junto al presidente Pedro Castillo.

