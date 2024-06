-Cuidado con las maquinaciones del embajador cubano Carlos Rafael ‘el gallo’ Zamora y su esposa. Es sabido que ambos pertenecen a los servicios secretos castristas y que no han sido enviados al Perú de turismo. Ignoro qué tanto hizo este par para reforzar la campaña de Pedro Castillo (recuerden que Cerrón es un castrista convicto y confeso), pero de muy buena fuente me advierten que este dúo anda apoyando la candidatura del expremier Guido ‘Puka’ Bellido, a quien los analistas cubanos estiman con más posibilidades que Antauro en nuestro sur e incluso le avizoran como una especie de posible Evo Morales peruano. Después no digan que no se les advirtió y que “una vez más le debimos hacer caso a Alditus”.-Para enmendar el desequilibrio geopolítico generado por ese puerto chino de Chancay que tanto inquieta al Comando Sur yanqui, el canciller debería ofrecerle una base a los Estados Unidos, tal como la tenían en Manta (Ecuador) antes de que Correa la cierre para facilitarle la vida a los narcos mexicanos. Que la ubiquen en el despoblado desierto de Sechura para controlar a pesqueros ilegales y narcos.-Nunca hubiera pensado votar por el flamante candidato presidencial izquierdista López Chau (uno de los globos sonda electorales de Mohme y Siomi Lerner), pero igual nunca me imaginé que hablase tantas sandeces (esto por no usar una palabra más criolla y malsonante) y fuera tan extremadamente socialconfuso, tal como se reveló en esa reciente entrevista en esta casa editora. Como que no está muy bien de la cabeza alguien que a estas alturas reivindique la nefasta C-79, se identifique políticamente con el desastre ese del presidente mexicano AMLO, hable de empresas estatales “estratégicas” y del “Estado promotor planificador” (¡Cuando ni el puente Santa Rosa puede construir este Estado!), alucine que vivimos en una dictadura (“tiranía electiva”) y, la cereza, compare a la simpatiquísima Rosa María Palacios con… ¡María Parado de Bellido! ¡Plop! ¡Está más desubicado que Biden con Meloni!