Patricia Benavides aseguró mediante un pronunciamiento grabado que la decisión tomada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia de suspenderla durante 6 meses se debe a motivaciones políticas para llevar a cavo un complot coordinado para adueñarse de la Fiscalía.

“El día de ayer cerca de medianoche, la Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme en funciones por 6 meses sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad. Esta resolución exprés, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político evidentemente coordinado vuelvan a apoderarse del Ministerio público”, señaló Benavides en el video.

Hizo también un llamado a los fiscales para que continúen con las investigaciones en curso y “no se dejen amedrentar”.

Además, Benavides mencionó que durante la audiencia a la que acudió el último miércoles en la JNJ, aseguró que se sometería a las investigaciones correspondientes, pero que en su caso no se ha respetado el debido proceso. Reafirmó no ser la líder de una organización criminal y deslindó de las responsabilidades imputadas a su exasesor Jaime Villanueva en el marco de la investigación que se les sigue por el caso “La Fiscal y su cúpula de poder”.

“Aseguré que me sometería a las investigaciones siempre y cuando se den las garantías para el respeto al debido proceso, y es justamente ese debido proceso el que la JNJ no respetó en mi caso, pero que sí solicitó cuando el Congreso estuvo a punto de sancionarlos. Reafirmo y reitero que no tengo responsabilidad de los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal”, concluyó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.