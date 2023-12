Algunos politólogos sostienen que los empresarios estamos felices con este Gobierno. En una encuesta algunos empresarios podrían haber dicho que están más tranquilos con la presidenta Boluarte que con el presidente Castillo. Eso es obvio.

Pero eso no significa que el sector privado esté satisfecho con este Gobierno. La mayor evidencia de que no es así es la continua caída de la inversión privada. Si todo el empresariado estuviese tranquilo y feliz no caería la inversión, es así de simple.

El Perú cae, pero los empresarios sí queremos que nuestro país salga adelante. Hemos invertido muchísimo tiempo y recursos durante años, con inversión y acciones sociales positivas. Pero el deterioro social que estamos viviendo muestra que nuestros esfuerzos no están dando los resultados que buscamos en la opinión de las personas sobre las empresas.

Hay varios factores que causan esas fallas. Primero, las empresas y los equipos gerenciales generalmente proyectamos realidades desde nuestra propia visión y no, desde la realidad y visión de la población.

En segundo lugar, comunicamos muy poco o muy mal las acciones de impacto social que llevamos adelante. Y finalmente, cada uno va por su lado, con lo que la fragmentación de nuestras acciones no cambia la vida de las personas.

En la última CADE acordamos buscar espacios de colaboración con todos los niveles del estado para impactar positiva y masivamente en la vida de los peruanos con acciones que ayuden a cambiar la realidad del país.

El martes 12 firmaremos un compromiso del sector público y privado para luchar contra la anemia infantil. Apoyemos todos esta iniciativa y mostremos que las personas si nos importan. Juntos sí la hacemos.

