El pasado 7 de abril, ya hace mes y medio, el Consorcio Andahuaylas comunicó al ministro de Salud, Víctor Zamora, que tenía almacenados 24 ventiladores adquiridos por el Gobierno Regional de Apurímac que pueden ser usados para salvar la vida de las personas hospitalizadas (8,097 hasta ayer) que se encuentran luchando contra el coronavirus.

Pero hasta ahora el Ministerio de Salud (Minsa) no usa esos ventiladores, a pesar de que el propio Zamora invocó ayer por donaciones de “equipos de producción de oxígeno”. “Le estaremos dando la bienvenida (a las donaciones) para el esfuerzo nacional”, declaró en conferencia.

Raúl Barrios, representante legal del consorcio, dijo a Perú21 que el Minsa no quiere recoger los equipos porque existe un arbitraje en curso con el gobierno regional por la edificación del Hospital Andahuaylas, hoy inoperativo.

“Ya hemos aclarado al ministerio que el arbitraje es por la resolución del contrato de construcción del hospital, no por la compra de los ventiladores, que ya pertenecen al Estado”, explicó Barrios.

El equipo médico está hace un año en almacenes de Punta Hermosa.

Desde el Minsa insistieron en que no se puede disponer de esos ventiladores porque existe un arbitraje entre el consorcio y el Gobierno Regional de Apurímac. No obstante, cuando se les indicó a los voceros sobre la postura de la compañía de entregar los equipos, no hubo más respuesta.

