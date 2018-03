Keiko Fujimori: "Ratifico que no he recibido dinero de Odebrecht ni de Barata" [VIDEO]

Hoy la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , se pronunció sobre las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, quien sostuvo ante los fiscales peruanos que entregó US$1.2 millones a la campaña electoral de la ex congresista, a través de los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

"Ratifico que no he recibido dinero de Odebrecht y, que quede bien claro, tampoco de Barata. Como él mismo lo ha señalado. Barata ha dicho que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca ha hablado de ningún apoyo económico conmigo", remarcó Fujimori.

"Barata ha señalado literalmente: 'Keiko es una persona fría y distante'. Que nunca pudo interactuar conmigo. Por otro lado, ha señalado que ha entregado dinero a otras campañas", agregó.

Sobre Bedoya y Yoshiyama, la ex candidata presidencial indicó que "está segura" que harán sus descargos correspondientes.

"Les recuerdo que la ONPE ha señalado claramente que no existen irregularidades en las cuentas de nuestro partido (Fuerza Popular)", expresó.