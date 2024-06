La exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, calificó como indignante la ausencia de los ministros de Educación, Morgan Quero; de la Mujer, Ángela Hernández; y de Cultura, Leslie Urteaga a las comisiones del Congreso, a las cuáles fueron convocados para atender las denuncias sobre los abusos sexuales que sufrieron escolares de la comunidad Awajún, en Amazonas.

En declaraciones para La Voz del 21, la excongresista consideró que no se puede seguir permitiendo tanta dejadez y abandono de las autoridades, y que es urgente atender a las víctimas a través de apoyo psicológicos, además de sacar de forma inmediatamente a los directores y profesores denunciados por abusos sexuales.

“Es inaudito e indignante lo que está pasando en nuestro país. Y no nos olvidemos que lo que pasa en Condorcanqui, en esta región de Amazonas, pasa en todo el Perú. Es un problema que las autoridades, como el ministro de Educación, Mujer, Midis, Cultura, en lugar de asumir el problema de manera coordinada, articulada, sumando presupuestos y recursos trabajan de manera aislada y hoy es una gran irresponsabilidad que no hayan asistido a la comisión de Pueblos Indígenas”, cuestionó la exministra.

Montenegro también responsabilizó al Ministerio de Educación por estos casos de abuso sexual debido a que no estaría realizando bien los filtros para contratar a los profesores que tendrán a su cargo a niños y adolescentes.

“Estas residencias que se crearon con el sacrificio de los padres de familia. Lamentablemente el Minedu los abandonó y tiene que tener una respuesta inmediata. ¿Cómo solucionamos la emergencia de las niñas contagiadas con el VIH, cómo evitamos revictimizar a las afectadas, cómo los apoyamos con el sistema de justicia?”, enfatizó.

Tras la ausencia de los ministros en el Congreso, Montenegro puso en tela de juicio su capacidad para atender las necesidades de la población.

“Estamos en un periodo de emergencia por el VIH, pero el sector salud no tiene presupuesto, y las personas que atienden a estas niñas no son las más idóneas, y lo que es más grave, movilizarse en esta zona toma más de dos o tres días. Es una zona de pobreza donde hay anemia, no hay conectividad, electricidad. Los ministerios deberían trabajar de manera articulada”, añadió.









