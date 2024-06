María José Osorio, escritora y guionista de la película ‘Soltera Codiciada’, fue la invitada en ‘La Del Estribo, programa exclusivo de Perú21TV, habló sobre el feminismo detrás de la popular película y la inspiración que tuvo al escribrirla.

“Yo creo que los dos temas principales de Soltera Codiciada son: Uno, la búsqueda de tu lugar en el mundo, algo individual. Lo segundo es la amistad, la sororidad. Las amistades femeninas salvan vidas”, dijo en exclusivo en ‘La del Estribo’, por la señal de Perú21TV.

La escritora señaló que el Perú todavía no se abre al debate de la sexualidad femenina, lo cual podría estar ligado al tema del conservadurismo.

“Creo que yo he sido tímida en mi presentación de sexualidad, porque tampoco es un ‘Sex and The City’. Creo que en el Perú todavía hay mucha resistencia sobre la idea del placer femenino, sobre cuánto incomoda”, indicó.

En otro momento, María José explicó que el feminismo tiene que ser incómodo para la sociedad, algo que viene funcionando desde el movimiento sufragista. “El feminismo tiene que ser un poco incómodo para que haya cambios. Tiene que ser disruptivo”, aseguró.

Por último, la guionista comentó que trató de hacer ‘Soltera Codiciada’ lo más natural posible, pues también se inspiró en su entorno.

“Así son mis amigas, no me inventé nada. Así somos nosotras. Así nos comportamos las mujeres, solo que hay quienes no piensan así. Así hablamos, es lo lindo de la sororidad, es lo valioso que tienen las mujeres”, concluyó.





