Keiko Fujimori se pronunció sobre la liberación de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y aseguró que mañana se ejecutará la resolución del Tribunal Constitucional para que el exmandatario abandone el penal de Barbadillo.

“Hemos recibido esta última resolución con mucha esperanza, pero hemos escuchado las últimas declaraciones del jefe del INPE que señala que ha habido una pequeña traba administrativa que ha impedido que este fallo se ejecute hoy, como bien lo señala la propia resolución del TC. Entonces, esperamos que mañana temprano se pueda corregir, subsanar, este error para proceder finalmente a ejecutar la libertad” , dijo.

La excandidata presidencial confirmó que hubo un error por parte del Tribunal Constitucional, por lo que esperará hasta mañana para acercarse al penal para buscar a su padre.

“Ha habido una falla en el registro de la firma, eso es lo que he escuchado al jefe de la INPE. No hay ningún temor (de que no se cumpla la resolución), solo nos queda esperar. De acuerdo a lo que ha dicho el INPE, ellos han dicho que van a corregir este error, que ha sido un error del Tribunal Constitucional y que, corregido este error, ellos van a ejecutar la orden de libertad” , agregó.





Kenji Fujimori habla sobre liberación de su padre





Canal N difundió un audio de Kenji Fujimori, en el cual se oye al excongresista referirse a la inminente liberación de su padre, Alberto Fujimori.

“No sabes la alegría que siento. Realmente resistir y aguantar hasta que se hizo justicia. Finalmente se hizo justicia. No sabes la alegría que sentimos. Alegría y eterna gratitud. Eterna gratitud con costa, sierra y selva. También con mi ‘viejita’ y con el de arriba” , dijo.





