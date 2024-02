La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el reportaje emitido ayer por el dominical Punto Final. En este, Jaime Villanueva, exasesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que existía una estrategia del JNE para evitar que Keiko Fujimori sea elegida presidenta.

“En el 2021, cuando yo coordino en el contexto de la segunda vuelta presidencial, yo coordinaba con Rafel Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas, de nombre Janet Talavera. En ese tiempo, yo apoyaba al partido de Verónika Mendoza, Nuevo Perú, y Rafael Vela me daba las noticias de lo que se dice desde dentro del JNE, y también me hablaba de la estrategia del JNE estaba diseñando para que no salga la señora Keiko Fujimori. Incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del ministerio público”, asegura Villanueva.

Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacionales de Elecciones “la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori”. Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una… pic.twitter.com/xKlEmRKVFE — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 12, 2024

Ante ello, la hija del expresidente Alberto Fujimori aseguró que es “gravísimo lo revelado anoche en Punto Final”. Asimismo, indicó que lo dicho por el exasesor de Patricia Benavides es “una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política en nuestra contra que también incluiría al JNE”.

