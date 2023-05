En medio de las críticas por la bonificación extraordinaria de S/9,900 que la Mesa Directiva del Congreso le otorgó a sus trabajadores, la denuncia de un nuevo caso de presunto recorte de sueldos por parte del legislador acciopopulista José Arriola y la controversia generada en torno al congresista Diego Bazán, quien ha privilegiado su viaje a China a su participación en una comisión que precisamente investiga a las empresas de ese país, reapareció ayer el titular del Parlamento, José Williams, pero no para responder a los cuestionamientos sino para deslindar su responsabilidad en los hechos que ocurren en la institución que preside.

Lejos de hacer un ‘mea culpa’ por el bono que favorecerá a unos 3,500 trabajadores —so pretexto de que “cumplen sus funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral ordinaria”—, Williams deslindó su responsabilidad en los hechos y se la achacó a sus tres vicepresidentes: Martha Moyano, Silvia Monteza y Alejandro Muñante, y a la “mayoría de portavoces” que, dijo, fueron los que respaldaron tremendo beneficio.

“(…) En Mesa Directiva lo conversamos, estuvieron de acuerdo, yo no totalmente (…) por razón de oportunidad y cantidad y por eso mi firma figura con reserva”, alegó. Sin embargo, no explicó por qué razón no alertó de lo que estaba pasando al resto de sus colegas, y menos aún habló, ni por asomo, sobre la posibilidad de que este acuerdo se revierta, como ha ocurrido anteriormente en otros casos.

PEDIDO. Esta es la carta de Diego Bazán que envió a su bancada de Avanza País para que sea cambiado de la comisión investigadora de las empresas chinas.

POR AGUA TIBIA

En cuanto a la denuncia contra José Arriola, cuyos trabajadores habrían donado “voluntariamente” parte de sus sueldos para apoyo social, Williams —en rueda de prensa— dijo que “tiene que investigarse” y si el Ministerio Público lo estima pertinente tendrá que hacer también su petición a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que trabajará “conforme a lo que corresponde”.

Finalmente, cuestionado sobre la polémica que ha provocado la renuncia de su colega de bancada Diego Bazán al grupo de trabajo que investiga a las empresas chinas, precisamente después de ser invitado a viajar a ese país para participar en un evento organizado por las juventudes del Partido Comunista chino, el presidente del Congreso prefirió mantenerse al margen de la discusión alegando que “esa es una decisión de cada congresista”.

Incluso, llegó a justificar que Bazán, y otros legisladores, hagan tabla rasa de un acuerdo de Mesa Directiva que impide a los congresistas viajar al extranjero en tanto dure el estado de emergencia.

“Hay algunos (viajes) que también tienen importancia y debemos evaluarlo, pero lo que está claro es que las salidas que están haciendo los congresistas no le está costando un centavo al Congreso”, añadió a modo de justificación.