Un nuevo escándalo surge en el Parlamento. El presidente de la comisión investigadora de las empresas chinas, Héctor Valer, y su secretario, Diego Bazán (Avanza País), se lanzaron frases que cuestionan el trabajo parlamentario de cada uno. Esto ocurrió ayer después de que se conociera que el legislador de Avanza País pidió a su bancada que lo retire de ese grupo de trabajo porque viajará el 14 de este mes a China para participar en un evento organizado por las juventudes del Partido Comunista de dicho país asiático, de donde justamente son las compañías que son indagadas.

El congresista Valer dijo a Perú21 que no bastaba con que Bazán haya presentado una carta a su bancada en la que pide su retiro de la comisión investigadora, sino que lo que tiene que hacer es presentar una carta de renuncia a su grupo. Además, dijo que Bazán no debió aceptar la invitación del evento porque es organizado por el partido al que pertenece el Gobierno chino, y recordó que las empresas chinas investigadas poseen capital estatal porque es un país comunista.

Valer señaló que mañana miércoles su comisión sesionará y manifestó que espera que Bazán se presente para que explique a sus integrantes los motivos de su viaje.

VALER VS BAZÁN

Bazán señaló a Perú21 que no asistirá porque ya renunció a esa comisión investigadora. Aseguró que Valer demuestra desconocer el procedimiento parlamentario cuando dice que él tiene que renunciar primero a la comisión investigadora porque —dijo— el reglamento señala que tiene que enviar el pedido de su cambio de ese grupo a su bancada y no a la comisión investigadora, para que aquella después comunique al Pleno la modificación.

PEDIDO. Esta es la carta de Diego Bazán que envió a su bancada de Avanza País para que sea cambiado de la comisión investigadora de las empresas chinas.

Al ser consultado sobre si no considera que hay un conflicto de intereses en su viaje a China, y que esto podría perjudicar la investigación, Bazán contestó que “no” porque justamente está presentando su renuncia a dicha comisión a su bancada, “para que no se malinterprete que viajo a China e intervengo en la investigación”. Además, dijo que la comisión investigadora aún no ha avanzado “casi nada”. “El presidente tiene que entregar el informe final y eso ya depende de él”.

El legislador de Avanza País señaló que se retira para que otro congresista asuma su responsabilidad en la indagación y no se malinterprete que viaja a China y a su vez “interviene” en las pesquisas; sin embargo lo que no reconoce es que su decisión podría causar retraso en la investigación.

¿Por qué? El congresista de Fuerza Popular César Revilla, integrante de dicha instancia, explicó que Valer propuso que cada integrante pueda realizar indagaciones de acuerdo a la región a la que pertenecen, y en función de los 169 contratos obtenidos por las empresas chinas entre 2018 y 2022, que suman 10 mil millones de soles y son materia de investigación.

El presidente de la comisión investigadora, Héctor Valer, señaló que a Bazán le correspondía entregar un informe de su región La Libertad.

Sin embargo, Bazán replicó que desconocía de ese pedido, pero sostuvo que, en todo caso, su reemplazante se encargará de asumir la responsabilidad. Es decir, el congresista que lo reemplace tendrá que empaparse del tema y empezar de cero.

FALTARÍA TIEMPO

El congresista Revilla dijo que “por un tema de respeto” el congresista Bazán debería presentar una carta de renuncia al presidente de la comisión. Consideró que para culminar la investigación, al encontrarse aún en un 60% de avance, el grupo de trabajo podría pedir otros 60 días de plazo para terminar el informe final.

Héctor Valer opina lo contrario. Para él, el informe sí estará listo en el plazo acordado, que es la tercera o última semana del mes de junio.

Por el momento, la agenda es escuchar, hoy martes, los testimonios de los subcontratistas de las 13 empresas chinas que fueron estafadas porque “no les pagaron”. Y, mañana miércoles, se realizará una nueva sesión en la que se espera contar con la presencia de Bazán, aunque él, según adelantó a este diario, no asistirá.

SABÍA QUE

-De 13 empresas chinas investigadas, dos fueron delatadas por la colaboradora eficaz Karelim López.

-100 mil soles es el presupuesto de la comisión, y hasta ahora no arriba a ninguna conclusión.

-La comisión investiga 169 contratos firmados desde 2018 por el MTC.

-Falta cuantificar la estafa de las empresas chinas a los subcontratistas.

-“Los congresistas Valer y Bazán tendrán un espacio de discusión y aclararán el punto”, dijo el legislador César Revilla, miembro de la comisión.

-“Hay representantes de empresas chinas que no están en Perú y han enviado a sus abogados. Volveremos a citarlos”, dijo el presidente de la comisión, Héctor Valer.