El Congreso no puede desactivar la Diviac, “eso es completamente falso”, dijo el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, al ser consultado sobre la reciente declaración del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien dijo que esa facultad solo la tiene el Legislativo.

“Eso es completamente falso; el Congreso de la República no tiene la prerrogativa de desactivar o crear unidades; está fuera de nuestra competencia, esto le corresponde únicamente al Ejecutivo”, señaló Bazán en Canal N.

Esto fue lo que Santiváñez dijo textualmente el último martes. “El ministro del Interior no tiene poder para desactivar la Diviac; la Diviac es una entidad orgánica de la Policía Nacional del Perú; sus unidades se forman por ley, por el decreto legislativo 1267; es decir, la Ley Orgánica de la Policía; y ¿quién hace la ley?, la hace el Congreso de la República; por lo tanto, la modificatoria de la estructura orgánica de la Policía solo lo puede hacer el Congreso. En consecuencia, ¿quién podría desaparecer la Diviac? El Congreso, no el ministro; entonces, que no engañen los exministros intracendentes”.

En una conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén descartó que la Diviac sea desactivada, tal como reveló Perú21 el pasado martes.

Como se recuerda, este diario informó hoy que a solo 72 horas de que el ministro del Interior, Juan josé Santiváñez, confirmara la existencia de un plan para disolver la Diviac, la presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó esta mañana una moción para solicitar al Pleno facultades investigadoras para su grupo de trabajo. Esto, para revisar y auditar los S/72 millones del presupuesto que ha recibido la referida división policial, disolverla y que pase a ser una delegación de la Dirincri.

La Mesa Directiva del Congreso decidirá cuándo colocará el pedido en la agenda del Pleno para su votación.

Los congresistas Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia; Kelly Portalatino, de Perú Libre; y Margot Palacios, no agrupada, se mostraron en contra de dicho pedido.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Inteligencia, José Cueto, no descartó que su grupo de trabajo pueda ver este caso, y citar la próxima semana al titular del Interior para que explique todos los cuestionamientos que ha detectado en la Diviac.

