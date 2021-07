El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es una persona con una capacidad dialogante y señaló que las declaraciones por las cuales es cuestionado relacionadas a Edith Lagos y Sendero Luminoso fueron “sacadas de contexto”.

El congresista dio estas declaraciones luego de participar en la Ceremonia de Acción de Gracias, en la cual pudo mantener una conversación por unos minutos con el primer ministro.

“[¿Qué conversación tuvo con Guido Bellido?] Totalmente amplia. El congresista Bellido, conversamos con él, tiene una capacidad de conversación amplia con todo el mundo. No hay ningún problema con el diálogo. Vamos a ponernos de acuerdo para reunirnos (con la bancada)”, aseguró ante la prensa.

Jorge Montoya dijo que se debe esperar los hechos del gabinete de Guido Bellido. (RPP TV)

Jorge Montoya señaló que conversarán con Bellido Ugarte “todos los temas que tengan que ver con la conducción del país” en el sentido de que el Congreso es fiscalizador y colaborador en temas legislativos.

El portavoz de Renovación Popular también comentó sobre la entrevista que brindó Guido Bellido en abril de este año a una radio de Cusco, en la cual defendió una publicación que había hecho en el 2017 a favor de la terrorista Edith Lagos, quien fue parte de Sendero Luminoso.

“He escuchado sus declaraciones y se han sacado de contexto realmente. No ha dicho lo que dicen que dijo [Pero tiene una investigación en la fiscalía por apología] La fiscalía tiene que pronunciarse [Defendió a una terrorista] Tenemos libertad de opinión. Si no hay acciones del Ministerio Público que tengan carácter penal no hay ningún problema. Yo también estoy siendo denunciado por el Ministerio Público por algo que no he hecho”, recordó el congresista.

Jorge Montoya aseguró que primero escucharán lo que tenga que decir el gabinete de Guido Bellido antes de comentar sobre la posibilidad de brindar el voto de confianza, pero no sin reiterar su oposición a que se lleve a cabo una Asamblea Constituyente.

“Las personas se reconocen por sus hechos. Vamos a ver cómo actúa y cómo trabajar para ver qué cosa podemos pensar. Antes de no me voy a pronunciar”, concluyó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR