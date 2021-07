El presidente Pedro Castillo hizo juramentar al congresista de Perú Libre, Guido Bellido Ugarte, como su nuevo jefe del Gabinete Ministerial, en una ceremonia realizada en la pampa de la Quinua, en Ayacucho.

Este hecho ha despertado la polémica en las redes sociales debido a los comentarios indignantes que Guido Bellido hiciera en una entrevista respecto al grupo terrorista Sendero Luminoso y específicamente a una publicación suya sobre la fallecida Edith Lagos, miembro de esa organización.

Guido Bellido brindó una entrevista en abril de este año en la que habló sobre Sendero Luminoso.

Por esta razón, el nombre de Edith Lagos se ha vuelto tendencia en Twitter, obligando a miles de usuarios a buscar sobre la historia de esta joven estudiante y líder de Sendero Luminoso.

¿QUIEN FUE EDITH LAGOS?

Edith Lagos Saez (1962-1982) fue una joven estudiante universitaria oriunda de Ayacucho que ingresó a Sendero Luminoso (SL), luego de abandonar sus estudios de Derecho en la Universidad San Martín de Porres, en Lima.

En 1979, en Huamanga, Lagos se unió a los destacamentos urbanos de SL, teniendo participación en las acciones iniciales de esta organización terrorista. Por esa razón, las fuerzas policiales empezaron a seguirle el rastro.

El 24 de diciembre de 1980, siete meses después de iniciada la lucha senderista, la mujer fue capturada y acusada de participar en diferentes atentados en Ayacucho, en los que empleaban dinamita. Tras su captura, fue brevemente conducida a Lima para posteriormente ser recluida en el penal de Huamanga.

Desde prisión, Lagos se dedicó a realizar actividades proselitistas junto a la senderista Carlota Tello. Como parte de estas actividades, Lagos se dedicaría también a la escritura, hecho que la llevó a participar bajo un seudónimo y obtener el primer lugar en un concurso de composición y poesía del Instituto Nacional de Cultura de Ayacucho.

Sin embargo, su permanencia en prisión no duraría mucho. El 3 de marzo de 1982, Sendero Luminoso dirigió un asalto al penal en el que se encontraba recluida. Lagos estuvo entre los 304 reos que consiguieron fugar, de los cuales aproximadamente 70 eran senderistas.

Inmediatamente después de su fuga, Lagos y Tello se trasladaron a Andahuaylas para reforzar el sanguinario trabajo de Sendero Luminoso en la zona. Lagos participó en varias acciones terroristas, entre las que sobresale la toma de Ocobamba, en la que murió un guardia civil.

Edith Lagos vería su final el 3 de septiembre de 1982 a la edad de 20 años, en un confuso tiroteo con la policía en Umaca, cuando se disponía a tender una emboscada a una patrulla. Aunque otras versiones indican que se encontraba con su novio, con quien intentó robar una camioneta. Una versión con menos fuerza da cuenta de que fue asesinada después de ser detenida.

Sus restos fueron llevados a Ayacucho, en donde fueron enterrados en medio de una gran asistencia de público. Según el semanario Oiga, el hecho de que el cuerpo de la senderista no fuera entregado inicialmente a sus familiares fue un “grave error político”. Al poco tiempo, el comando Rodrigo Franco bombardeó su tumba.

Con información del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional , diario El País , Semanario Oiga, The Shining Path: A History of the Millenarian War in Peru de Gustavo Gorriti.

