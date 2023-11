Perú21 tuvo acceso a uno de los 37 audios que son parte de la megaoperación ‘Valkiria V’, en donde se escucha a Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presuntamente buscando votos para remover a los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al inicio del audio, se escucha una referencia a un comunicado emitido por la JNJ (de mayo del 2023) donde se le pide al Congreso una mayor reflexión respecto de la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Te pido por favor que nos ayudes porque es importante sacar los votos, mira que esta señora ha salido con todo y puede mover un comunicado de la Junta (Nacional de Justicia), imagina lo que la Junta va a hacer acá, o sea va querer suspender a Patricia (Benavides)”, dice el audio.

En otro momento, confirma que están “buscando votos” y le pide a su interlocutor que sea su guía en este camino, sin mencionar al Congreso o con quién habla.

“Nosotros estamos reuniéndonos y asegurando algunos votos, como te comenté ayer, por eso es que ahora te estoy dando cuenta de todos los pasos que damos para que con tu experiencia nos puedas ayudar y nos puedas ir guiando”.

Como se recuerda, Jaime Villanueva es acusado -junto a otros asesores- de integrar una organización criminal que habría “instrumentalizado” la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas para la remoción de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación para “fines ilícitos”.





Transcripción del audio de Jaime Villanueva

“Sí, efectivamente, yo reconozco el error, no fue una buena idea, nos dejamos guiar por lo que nos pidieron en realidad, asumo la responsabilidad de no haber coordinado contigo, mira, no estaríamos ahorita en este problema, pero igual te pido por favor que nos ayudes porque es importante sacar los votos, mira que esta señora ha salido con todo y puede mover un comunicado de la junta, imagina lo que la junta va a hacer acá, o sea va querer suspender a Patricia, eso se convirtió en algo que trasciende, como podrás darte cuenta, solamente a un tema de que ella esté o no esté. Yo Creo que ya no debería estar. En ese sentido, nosotros estamos reuniéndonos y asegurando algunos votos, como te comenté ayer, por eso es que ahora te estoy dando cuenta de todos los pasos que damos para que con tu experiencia nos puedas ayudar y nos puedas ir guiando. Igual ahora tenemos una reunión donde nos puedas asegurar el bloque y con eso creo que podamos ir sumando y como tu bien dices, tener en la tarde noche, una claridad de si vamos o no vamos mañana”.

