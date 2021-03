El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto , agradeció este domingo a los ciudadanos por el cuarto lugar que ocupa en las preferencias electorales, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y consideró que existen “posibilidades” para que el país sea “desarrollado”.

“Recibo con mucha tranquilidad los resultados de las últimas encuestas que señalan que el mensaje de esperanza y de que sí hay posibilidades para que el Perú sea un país desarrollado, ha calado en el elector, tanto en Lima como en provincias. Muchas gracias y seguimos adelante”, indicó el postulante presidencial, de acuerdo con la agencia Andina.

El economista consideró que el crecimiento en los sondeos tiene una relación directa con las manifestaciones de afecto y reconocimiento que recibió esta semana en Cusco, Piura y la provincia constitucional del Callao, en el marco de actividades de su campaña.

El último sábado, Hernando de Soto dijo que, en un eventual Gobierno suyo, estaría dispuesto a evaluar el contrato del gas de Camisea para asegurar que este recurso genere “más competencia”.

“Se puede cambiar cualquier aspecto monopólico que no le permite al Estado modificar la situación del gas [precios altos del gas en algunas zonas]; asegurarse que el gas tenga competencia. El problema con Camisea es que no hay con qué compararlo, eso ya no debe ocurrir, se debe corregir, pero sin caer en expropiación”, señaló en RPP.

