A 15 días de las elecciones, los candidatos presidenciales que figuran en el pelotón de arriba, según las últimas encuestas, recorrieron varios puntos del país para buscar más votos que les permitan pasar a la segunda vuelta. En sus recorridos por las calles no dejaron de lanzar dardos a sus rivales, a escasas horas de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (ver página 7).

Yonhy Lescano (Acción Popular) estuvo ayer en Puno, su ciudad natal. Sus asesores de campaña indicaron a Perú21 que en esta región enfocó todas sus actividades antes de retornar a Lima. “Un puneño a la presidencia de la república”, estaba escrito en lo alto del auditorio donde Lescano vistió trajes típicos, resaltó su labor como congresista en cuatro periodos y prometió recuperar los trabajos perdidos durante la pandemia, el apoyo a la agricultura y, sin mencionar nombres, dijo que los demás candidatos están asociados a la corrupción.

“Algunas candidatas que han recibido su símbolo partidario para competir también están comprometidas con la corrupción. Les endosaron el símbolo del partido una persona investigada por recibir dinero ilícito. Y lo negaron, y el mismo propietario la tuvo que rectificar. Es decir, mienten descaradamente”, dijo Lescano en clara referencia a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y sus últimos desencuentros con Yehude Simon.

En Lima Norte, vistiendo su clásica gorra negra con el logo de Victoria Nacional, George Forsyth encabezó una caravana en Carabayllo en compañía de candidatos al Congreso donde invocó responsabilidad a los electores al momento de elegir a los congresistas.

Al ser consultado qué opinaba sobre la cuarentena por Semana Santa, Forsyth dijo que estas solo deberían ser adoptadas “si sirven como una ventana de tiempo para implementar hospitales, camas UCI, plantas de oxígeno. Las cuarentenas deberían adoptarse solo si tuvieran algún sentido, sino solo afectará la economía”.

Desde el Callao, Keiko Fujimori (FP) volvió a cuestionar las restricciones de Semana Santa y exhortó al presidente Francisco Sagasti y a la premier informar el cronograma de entrega de vacunas contra el COVID-19. Calificó de “populista” la propuesta del bono de S/600 de César Acuña (APP).

También en el Callao estuvo Hernando de Soto (Avanza País), quien participó en una reunión con gremios pesqueros, de Gamarra y transportistas de carga pesada, taxis colectivos y urbanos.

Desde el emporio de Gamarra, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) dio propuestas para aplicar salvaguardias a la importación de textiles chinos y crédito para capital de trabajo. También reiteró sus críticas al presidente Sagasti, a Martín Vizcarra y las vacunas adquiridas contra el COVID-19. “Ahora resulta que la vacuna no funciona. Ya no traen la vacuna china que no sirve para nada”, dijo.

En tanto, Verónika Mendoza continuó su recorrido por la selva. Tras estar en Loreto, donde criticó a De Soto por vacunarse en EE.UU., llegó ayer a Tarapoto. Desde el mediodía encabezó una caravana por las calles. Por la tarde, cerró sus actividades con una conferencia de prensa.

DATOS:

- César Acuña (APP) expresó que mantiene su esperanza de llegar a segunda vuelta por el “voto escondido” de los sectores C y D.

- Julio Guzmán (Partido Morado) reiteró su posición de crear un “zar de las vacunas” que, en lugar de coordinar, informe sobre el procesos de inoculación y ejecute estrategias.

- Hernando De Soto (Avanza País) sostuvo que es el candidato que ha subido más puntos porcentuales en las encuestas y aseguró que llegará a la segunda vuelta.

VIDEO RECOMENDADO:

