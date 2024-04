Se acogió a Dios, a su presunta inocencia y al silencio para no declarar en el juicio oral que enfrenta por el delito de afiliación a organización terrorista.

Ayer, Guillermo Bermejo asistió fugazmente a la audiencia realizada por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria del Poder Judicial solo para dilatar más el proceso. Primero dijo que no se autoidentificaría en los videos grabados por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) que estuvieron tras sus pasos en Ayacucho entre 2008 y 2009.

En ese sentido, Bermejo dijo que solo declararía respecto a las reuniones que sostuvo con senderistas cuando se resuelvan los recursos de queja y de habeas corpus presentados por su defensa para desestimar los informes entregados por la Dircote.

“Siempre deseando que Dios nos ilumine para llegar a la verdad. Como entenderá, esta es la tercera vez que se me procesa por lo mismo (…) Al amparo de mi derecho constitucional a la defensa, a la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincriminación (....) y el derecho constitucional de guardar silencio, no procederé a realizar ninguna declaración en esta diligencia programada”, señaló el legislador de Cambio Democrático. “Por lo que me abstengo a rendir cualquier declaración por el momento hasta que se resuelvan los recursos planteados por mi abogado”, puntualizó.

Seguidamente, el congresista pidió permiso para ausentarse del resto de la audiencia bajo el pretexto de tener que cumplir con sus funciones parlamentarias. ¿A dónde tenía que ir con tanta prisa? A un evento político izquierdista organizado por el Grupo de Puebla.

Todo esto ocurrió minutos antes de que el procurador antiterrorista Elmer Cruzado le pidiera identificar al coronel PNP Max Anhuamán a las personas que aparecían en el material audiovisual registrado en la ciudad de Huanta, en Ayacucho.

Anhuamán identificó a Bermejo en todos los videos reproducidos durante la audiencia. Entre ellos, reuniones con William Minaya (sentenciado por terrorismo) e integrantes del Comité de Apoyo de Huanta de Sendero Luminoso, así como la visita de Bermejo al penal de la mencionada ciudad donde se encontraba Ulser Pillpa, procesado por sus vínculos con la organización terrorista.

El coronel de la Dircote también logró identificar a Minaya y Bermejo saliendo de un colegio, donde este último habría dictado a jóvenes estudiantes una cátedra del ‘Che’ Guevara.

Pese a que Bermejo se negó a reconocer los videos, el juez le aclaró que el Poder Judicial aceptaba su “derecho a guardar silencio” mas no su cuestionamiento al material proporcionado por la Dircote. “La queja no interrumpe la actuación de la actividad probatoria”, remarcó el magistrado ante el procesado que quedó descolocado.

TENGA EN CUENTA

-La audiencia del juicio oral culminará el viernes 19 de abril a las 2:15 p.m.

-Según Anhuamán, Bermejo mantenía comunicación con Javier Antonioni, un exradical que ayudó a la Policía a conocer las actividades de Bermejo para copiar el modelo bolivariano recurriendo a las armas.

-Bermejo le habría pedido a Antonioni reunirse con mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.





“Existe asidero suficiente para condenarlo”

José Luis Gil, exmiembro del GEIN

“Guillermo Bermejo es un cobarde que no quiere enfrentar las evidencias ante la justicia. Esa es la catadura moral de estos sujetos que saben su responsabilidad penal. Esto es solo una estrategia evasiva. Es una estrategia para perturbar el proceso judicial. Y si cree que esto lo beneficia, realmente, lo perjudica más; porque hoy los jueces ya tienen mayor convicción de la responsabilidad penal que este sujeto tiene respecto del terrorismo.

Los filoterroristas tienen a militares peruanos con procesos judiciales de más de 30 años. Bermejo debería entender que así es la justicia. Es lenta pero te alcanza. Entonces, no tiene por qué cuestionar una prueba por los años, porque a pesar de los años, la evidencia ha sido bien custodiada por la Dircote.Los jueces no están locos para incluir una evidencia aunque sea 15 años después. Ellos saben que existe el asidero suficiente para poderlo condenarlo.”