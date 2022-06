No se llegó a un acuerdo y el paro sigue en pie. Representantes de distintos gremios de transportistas terminaron su reunión con los ministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, desde horas de la mañana pero no se lograron consensos.

Debido a ello, el plan del paro nacional de transportistas de carga pesada sigue en pie, el cual está planificado para este lunes 27.

“El paro continúa, nosotros continuamos en sesión permanente. Hemos dialogado con el señor ministro, con las autoridades, pero no tenemos nada en concreto, no hay acuerdo, no hay ningún acuerdo y nosotros continuamos en nuestra posición permanente de diálogo”, señaló el dirigente Javier Marchese.

Tras la reunión, los representantes de distintos gremios llamaron a la calma, pese a no lograr acuerdo alguno con el Gobierno, sin embargo, indicaron que esperarán a lo que se defina en el Consejo de Ministros extraordinario que se llevará a cabo este viernes.

“Esperamos con calma los resultados de la reunión de la PCM”, indicaron tras la reunión con representantes del Poder Ejecutivo.

