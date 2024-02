Paolo Guerrero ha marcado un precedente en nuestro país. Es la primera vez en que llegar del extranjero para jugar por un equipo peruano se ve interrumpido específicamente por la inseguridad ciudadana.

Anteriormente, en 1992, tres futbolistas de Alianza Lima —Julio Morales, uruguayo, Alejandro Glaría, argentino, y Osvaldo Hurtado, chileno— pidieron rescindir sus contratos con el club íntimo cuando ocurrió el atentado en la calle Tarata, distrito de Miraflores (Lima). En ese entonces, pidieron rescindir sus vínculos por sentirse desprotegidos en la capital.

El fenómeno ocurre en todo el mundo (ver pág. 18), pero en el Perú el problema parece ser más grave. El ‘Depredador’ ha aparecido más en las páginas policiales que deportivas por la reciente denuncia por mensajes extorsivos que recibió su madre, Petronila González.

“Trujillo es nuestra tierra y acá el muchacho con nosotros puede estar en el infierno o en el cielo, así que pensando que contra todo nos vamos y las consecuencias van a ser peor para ustedes. Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos. Si ya no veo interés, me descuelgo y un secuestro más a mi lista para pedir con ganas 7 cifras”, se lee en parte del mensaje de WhatsApp.

El ‘Depredador’ tenía prevista su llegada al club trujillano César Vallejo, pero ahora todo es complicado. Según él, está preocupado por la inseguridad, por lo que ha pedido rescindir el contrato.

La Policía Nacional ha dispuesto a un grupo de agentes para iniciar las investigaciones a fin de dar con los autores de los mensajes. Más allá de lo deportivo, la noticia expone una vez más a Trujillo como una ciudad descontrolada y tomada por el hampa. Como dirían algunos, “es tierra de nadie”.

ETERNA BALACERA

“Trujillo es una ciudad bonita, es un lugar tranquilo. Lamentablemente, estas zonas de conflicto se han focalizado en lugares específicos como Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza”, cuenta Ricardo Alayo, un joven común y corriente de 29 años que reside en uno de los barrios más movidos de Trujillo, conocido como El Alambre. La ola delictiva lo ha obligado a pensarlo dos veces antes de salir de casa.

La Ciudad de la Eterna Primavera ahora se ha convertido en la ciudad de la eterna balacera. Aunque parezca gracioso, es la realidad. De acuerdo con cifras de la División de Investigación Criminal de Trujillo, en enero de este año se reportaron 33 crímenes. Y hasta el 14 de febrero, se han contabilizado al menos otros 11 homicidios.

“¡Todos los días un muerto!”, sostuvo en su momento César Acuña, gobernador regional de La Libertad, como argumento para solicitar que el gobierno declare el estado de emergencia en su región.

“Hemos llegado a 44 homicidios desde enero a la fecha. En el tema de la extorsión, todos los días detenemos a personas en flagrancia delictiva, con papeles con mensajes extorsivos, con teléfonos con mensajes extorsivos, cartuchos de dinamitas. Se ha hecho un poco común este tipo de delito”, declaró a la prensa el general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la III Macro Región Policial de la región La Libertad.

NÚMEROS

En comparación con otros años, la situación parece desbordarse. Desde 2019, los crímenes han mostrado una tendencia ascendente. Ese año hubo 167 casos. En 2020, por efectos del confinamiento decretado por la pandemia del COVID-19, se redujo ligeramente a 133. Sin embargo, a partir del siguiente año, los números se dispararon. En 2021 se tuvo 189; en 2022, 220, y el año pasado alcanzó los 354 casos.

Estos índices les sirvieron a las autoridades locales y regionales fundamentar razones para que se ejecute la declaratoria de estado de emergencia en toda la provincia de Trujillo durante 60 días, medida que se inició el pasado 14 de febrero.

“En la provincia de Trujillo estamos ejecutando lo siguiente: operativos permanentes durante las 24 horas en aquellos distritos de mayor incidencia delictiva como Trujillo, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora”, precisó la presidenta Dina Boluarte en su visita a Virú.

Para el coronel PNP (r) Roger Torres, exjefe de la III Macro Región Policial de la Libertad en los años 2013-2014, el estado de emergencia en Trujillo no sirve para nada. “Ya tuvimos siete estados de emergencia en 2023 y empezamos el 2024 con un estado de emergencia de 60 días y sin ninguna estrategia definida y, sobre todo, ninguna acción que demuestre que hemos aprendido la lección del año pasado, en que hubo 354 homicidios. Nunca antes ocurrido en la historia del departamento de La Libertad”, sostuvo en conversación con Perú21.

ZONAS ROJAS

Los distritos antes mencionados estaban bajo el umbral rojo en 2019, cuando se publicó la lista de los 120 distritos de mayor incidencia de crimen y violencia, según el índice de priorización elaborado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana en el marco de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. Florencia de Mora ocupaba el primer lugar, El Porvenir tenía el puesto 8 y La Esperanza estaba en el puesto 23.

Esto definitivamente no es algo nuevo; hasta el Papa Francisco lo sabía. En 2018, durante su visita a Trujillo, dejó una frase acorde a lo que vive la ciudad. “Otras tormentas pueden estar azotando esta costa y, en la vida de los hijos de estas tierras, tienen efectos devastadores. Se llaman violencia organizada como el sicariato y la inseguridad”, dijo.

STICKERS

¿Qué tiene Trujillo que atrae al hampa? La minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. Muchos de quienes se dedican a la primera actividad residen en la ciudad. Es por esto que, en los casos de homicidios, la víctima está vinculada con bandas criminales que operan en la sierra de La Libertad, como Pataz. Cada vez se observan personas con vehículos de alta gama y ostentando signos de riqueza. Uno de los últimos casos lo protagonizó Santos Guillermo Sánchez Vera, un minero informal que había sido secuestrado. Los delincuentes pedían 10 millones de dólares, pero, al no recibir la cantidad exigida, lo torturaron y asesinaron, para luego abandonarlo en un descampado del distrito de Santiago de Chuco.

Así operan las bandas organizadas de hoy. La evolución del hampa es más sanguinaria y no parece tener intenciones de dialogar para lograr su cometido.

La Policía tiene plenamente identificadas a las organizaciones que operan contra los transportistas o comerciantes de mercados. Cada una de ellas marca a sus ‘clientes’ mediante stickers o calcomanías que relucen en vehículos o fachadas o en donde logre ser visible para sus contrincantes.

Los Pulpos, La Jauría, Los Malditos de El Triunfo, La Gran FA, Los Nerds, La Gran Alianza (ver lista) son algunas de las más de 20 bandas identificadas por la Policía.

“Los Pulpos y La Jauría (tienen tomada La Libertad). Estas mismas bandas se subdividen en varias. Es un monstruo con muchas cabezas. Una banda puede ser muchas bandas al mismo tiempo, u otras pequeñas se pueden unir para formar una banda más grande. Lo que se hace es franquiciar el nombre. Por ejemplo, un grupo de 10 tipos armados para extorsionar en un sector determinado van, hablan con La Jauría, piden usar su nombre a cambio de un pago y los miembros de La Jauría les delegan stickers. Por eso La Jauría tiene distintos stickers”, explica Charlie Becerra, escritor y autor de los libros de criminalidad en La Libertad: El origen de la hidra, Gringasho y Masacre.

No obstante, los agentes del orden se ven de manos atadas ante la falta de denuncias, pues las víctimas terminan inmovilizadas por el miedo que les genera un mensaje extorsivo y no pueden hacer mucho al respecto

“Casi el 90% de los agraviados (por extorsión) no formula la denuncia. Si no tenemos denuncia, no podemos investigar. Queremos que la población se quite ese mal pensamiento de que ‘tengo miedo, tengo temor’. Si vamos a seguir con eso, los únicos perjudicados serán ellos. Acá recibimos todo tipo de denuncias porque, para nosotros, es muy valioso el número telefónico, el contenido del mensaje y el audio. Nos permite hacer comparaciones con una gaveta de archivos que tenemos”, indicó Javier Méndez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Agregó que el año 2023 cerró con casi 2,000 denuncias por extorsión en toda la región. Trujillo ha generado el primer lugar con el 65%.

AL GARETE

Ante esta difícil situación, el hampa se sigue llenando los bolsillos a costa del temor de la gente. En una entrevista a un medio local, el consejero de La Libertad Robert de la Cruz sostuvo que el 90% de transportistas interprovinciales pagaba cupos a organizaciones criminales. El monto, según indicó, supera los cinco millones de soles mensuales.

Explicó que cada unidad paga entre cuatro y cinco soles diarios, y hay empresas que tienen entre 50, 70 y 100 unidades, fuera de las 600 empresas de transporte público que circulan en esa región.

Frente a este panorama, el funcionario demandó la implementación de una unidad especializada de la Policía Nacional para combatir las extorsiones en el transporte público.

No obstante, el propósito para revertir el crimen organizado demanda también el esfuerzo de las principales autoridades.

A propósito del caso Paolo Guerrero, el gobernador César Acuña se lamentó: “Ahora Trujillo es vista como la peor ciudad del Perú”. Pero, ¿qué ha hecho su gestión al frente de la seguridad ciudadana?

Según datos de ComexPerú, la gestión del gobernador liberteño no ha invertido un solo sol en seguridad. Según información del Ministerio de Economía, La Libertad contaba con un único proyecto relacionado con orden público y seguridad (por más de S/1.5 millones) y no desembolsó ni un sol en el mismo.

Van cinco días de estado de emergencia en Trujillo. ¿Servirá esta medida para reducir considerablemente los índices de criminalidad? En 55 días lo sabremos...

Datos

En conferencia de prensa, el general PNP José Antonio Zavala Chumbiauca, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, brindó detalles sobre los resultados obtenidos durante el mes de enero de 2024: 1,864 operativos realizados, 248 requisitoriados, 33 menores retenidos, 46 armas incautadas, 69 bandas desarticuladas.

