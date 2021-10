La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, consideró que no es justo que el expresidente de la República, Alberto Fujimori, fallezca estando en prisión. Indicó que no tendrían ningún reparo en que pueda pasar sus últimos momentos junto a su familia, dada su avanzada edad.

“Cuando me han preguntado si creo que es justo que Alberto Fujimori muera en la cárcel, siempre he dicho que no. Porque debe ser bien doloroso para la familia y también para la propia persona mayor morirse solo”, sostuvo en diálogo con ‘Sálvense quien pueda’.

“Siempre he creído que es bien difícil morir solo, si se da la chance de que [Fujimori] vaya a descansar con su familia yo no tendría ningún problema, y creo que mi hermano, que es la víctima,, tampoco tendría ningún problema”, agregó.

Sin embargo, la ministra, quien asumió el cargo el pasado miércoles, precisó que no ha perdonado a Alberto Fujimori ni a ninguno de los integrantes del grupo de Colina por los delitos que cometieron. Detalló que nunca se ha pedido perdón por sus crímenes y que, por el contrario, el fujimorismo ha establecido una narrativa de “terruqueo”.

Cabe indicar que Gisela Ortiz es vocera de los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el Grupo Colina, un grupo antiterrorista del Ejército Peruano. Entre los fallecidos producto de esta matanza estuvo el hermano de la actual ministra, Luis Enrique Ortiz.

Por este caso, en abril del 2009, la Corte Suprema condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado por el asesinato de 9 estudiantes de La Cantuta y de 15 personas en una casona ubicada en Barrios Altos.