El exalcalde de La Victoria, quien pasó el confinamiento de Semana Santa en Cajamarca, confía en que estará en la segunda vuelta electoral. Desde esa región y de forma virtual concedió una entrevista a Perú21.

George Forsyth: "López Aliaga no está preparado"

¿Cómo ha tomado esta cuarentena por Semana Santa que dispuso el Gobierno?

Estamos en Cajamarca. Han sido unos días muy intensos; adonde estamos yendo nos acogen con mucha alegría y con un cariño que nos llena de energía para recuperar el Perú.

¿Qué significa la campana?, ¿por qué Victoria Nacional decidió que ese sea su símbolo?

La campana es un símbolo muy importante en el país. Lo vemos en todas las regiones, en los sitios más lejanos se toca la campana para congregar a las personas, para unirse, y eso es lo que necesitamos: juntarnos todos los peruanos para generar este cambio que requiere el Perú.

¿Cree que, en los pocos días que quedan, los electores terminen de asociar la campana con Forsyth?

Es evidente que es un símbolo nuevo. Se está haciendo un gran esfuerzo, estamos recorriendo el país entero, poco a poco está calando la campana y eso lo hemos visto también en las encuestas que se hacen con cédula. En estos días nos vamos a esforzar muchísimo para llevar nuestras propuestas a la población y que quede bien claro que nuestro símbolo es la campana.

Después de las jornadas de debate presidencial, ¿qué rescataría?

Fue una buena oportunidad para hacer llegar las propuestas. El formato no daba mucho tiempo, era sumamente corto. Luego había esta suerte de diálogo entre los candidatos en que había que ver qué decía el otro para contestarle y eso desenfocaba un poco las propuestas. Ha sido muy importante para nosotros porque nos han querido excluir dos veces de la candidatura.

¿Quién lo quiso excluir?

El Jurado Electoral Especial en dos oportunidades, sin respetar el debido proceso, me ha querido excluir. Todos sabemos cómo funciona el Perú actualmente y eso queremos cambiar. Hay muchos intereses para que gente nueva no postule. Nosotros estamos iniciando temas legales contra el Jurado Especial porque no podemos seguir con los malos jueces.

¿Llegó a denunciar formalmente al Jurado Especial Electoral de Lima?

Sí, se está preparando la denuncia, yo mismo la he visto, así que ya se estará presentando. No podemos permitir que los malos jueces trabajen de esta manera.

¿Cuándo presentará la denuncia?

Los abogados la tienen preparada; lo importante es que se haga.

Uno de los problemas que hemos tenido en el país es la conexión de Internet que impide que la niñez y la juventud tengan acceso continuo a las clases virtuales. ¿Qué propone para solucionar un servicio que ahora debe ser básico?

Nosotros lo queremos declarar como derecho fundamental en nuestra Constitución. Yo estuve en Brasil en enero porque entendemos la importancia de tener Internet, el 60% de peruanos no tiene acceso. Nosotros creemos que se debe adquirir un satélite de comunicaciones para todo el Perú, pero ustedes saben cómo demora el Gobierno y no podemos permitir que los chicos pasen mucho tiempo sin Internet. Brasil sí tiene un satélite de comunicaciones; podemos firmar un convenio internacional y de forma rápida darles Internet a todos los peruanos, especialmente a los jóvenes que necesitan tener una educación globalizada.

Si ganara, llegaría a Palacio con un país quebrado. ¿Cómo lograría devolver la esperanza a los peruanos afectados por los confinamientos?

En primer lugar, tenemos al mejor equipo y el mejor plan de gobierno. Tenemos gente preparada, gente seria. Queremos darle estabilidad política. Somos un país rico, el problema es que los pobres somos los peruanos por los malos manejos. Vamos a entregar el verdadero Reactiva, no el que fue solo para las grandes empresas; si el 80% del Perú es informal, el Reactiva solo llegó para un 20%. Vamos a generar trabajos temporales. Al peruano le hablan del bono, pero el peruano no quiere una limosna, quiere una oportunidad para trabajar. En lugar de un bono es mejor que con su trabajo deje obra. No vamos a generar nuevos impuestos, pero vamos a ser muy frontales para que todos paguen los impuestos que corresponden.

Quiero mencionarle unos nombres para que me diga qué papel cumplen en su campaña: Roberto Rojas Montes, Fernando de la Flor y Rennán Espinoza.

Roberto Rojas Montes está actualmente como asesor simplemente. Fernando de la Flor es un amigo de muchos años, tiene una gran experiencia, pero no está metido en la campaña. Rennán Espinoza es el jefe de campaña.

Le menciono estos nombres porque ellos han sido cercanos al partido Perú Posible y han trabajado en la presidencia de Alejandro Toledo. Entonces, ¿cómo se puede conjugar su discurso de ‘nosotros somos nuevos’ si sus asesores han estado involucrados en gobiernos cuestionados?

No solo los jóvenes vamos a cambiar el Perú, hay que respetar las canas de personas que han hecho buenas cosas para el país. En Victoria Nacional somos un partido abierto donde tenemos mucho diálogo y diferentes puntos de vista. Son personas que han visto que las cosas no han funcionado en otro partido y ven que en Victoria Nacional pueden cambiar el Perú.

¿En algún momento de la campaña se ha preguntado si realmente usted es capaz de generar los cambios que promete?

Nosotros no somos los populistas, somos el cambio. Así como nombraste a tres personas, hay que nombrar a todas las personas que son gente joven y preparada que ha estado en otros gobiernos. Esto no va a ser fácil, pero lo bueno es que el país tiene todo para salir adelante. Lo importante es empezar, tampoco se van a solucionar todos los problemas en cinco años, pero vamos a marcar un antes y un después de cómo se debe manejar el país.

Pero la experiencia nos ha dicho que un partido solo, aislado, no puede realizar grandes cambios. ¿Si llega a ser gobierno, cómo va a formar alianzas si desde el vamos usted cierra esas puertas con calificativos como “mafiosos” o recordándole a Fujimori sus detenciones?

Has dicho algo muy cierto, ni una persona ni un partido va a cambiar el Perú. Se cambia unidos, no solo con el Congreso, sino con diversas instituciones, con la empresa privada, con diversos sectores, con las comunidades. La única forma de trabajar es en equipo; en el gobierno debemos formar consensos, porque una cosa es la campaña, eso que quede claro, pero ya en el gobierno uno tiene que trabajar con todos los que tienen en mente sacar adelante el Perú y darle calidad de vida al ciudadano. Nosotros no vamos a escoger a dedo con qué partido vamos a trabajar, vamos a ser abiertos. Si están en el Congreso, es porque los peruanos han tenido la voluntad de que los representen. Tenemos la mente abierta, no vamos a pasar nuevamente por cinco años con cierres que solo generan más pobreza al país.

En las encuestas hemos visto que se mantiene en el mismo porcentaje de aceptación y no sube. ¿Cree que pasará a segunda vuelta?

Nosotros estamos volviendo a subir en las encuestas. Al inicio sufrimos un golpe cuando nos quisieron sacar de carrera. Estamos volviendo a crecer, estamos comunicando a través de los medios nuestras propuestas.

La consultora Videnza hizo un informe en que estima que implementar su plan de gobierno costaría S/19,200 millones (2.6% del PBI). ¿De dónde va a sacar los recursos para cubrir esos gastos?

Ese cuadro indica que nosotros tenemos el plan de gobierno más económico. Es un plan real y alcanzable. Vamos a darle la confianza para que vengan las grandes inversiones, vamos a reestructurar el gasto del Estado porque en 15 años ha subido el gasto público cuatro veces más y no tenemos mejor salud. El Estado es ineficiente.

¿Qué haría usted con los proyectos Conga y Tía María?

Somos un país minero, pero, ¿por qué no se llevan a cabo los proyectos? Porque no hay confianza de la población. Nosotros tenemos que hacer un trabajo intenso para que vuelva esta confianza al Estado. Necesitamos fortalecer y trabajar la minería de una forma eficiente. Vamos a crear un fideicomiso entre el Estado, la empresa privada y la comunidad. Ese fideicomiso será para las obras que la comunidad quiere.

Pero siempre hay un grupo de personas que radicalizan y generan violencia dentro de protestas legítimas. Siempre hay infiltrados que azuzan a la población. ¿Cómo un gobierno suyo afrontaría este tema para evitar que se bloqueen carreteras o el corredor minero?

A la Policía Nacional se le ha humillado en los últimos tiempos. La Policía es la responsable del principio de autoridad, debemos fortalecerla y en específico la Inteligencia para desarticular a estas personas que quieren radicalizar estos temas, que no le conviene a nadie, porque lo único que genera es más caos.

A inicios de este año se integraron a su campaña los exministros del Interior Cluber Aliaga y César Gentille. ¿Qué papel cumplen ellos?

Tenemos un buen equipo en el plan de gobierno, tenemos gente de primera, muchos militares y policías para ganarle a la delincuencia. Una reestructuración de la Policía no se puede hacer dejando a la Policía fuera.

¿Y qué haría con la Diviac?

Es importante la Diviac, pero lo que más necesita hoy la PNP es la Inteligencia. Necesitamos una Policía operativa pero que tenga Inteligencia. Necesitamos mejores leyes, que no protejan a los delincuentes. Vamos a cambiar las leyes para que uno que roba un celular se vaya preso. Tenemos que trabajar con grilletes electrónicos para descargar un poco las cárceles.

¿Cómo calificaría la gestión del presidente Francisco Sagasti en el tema de la pandemia?

Este gobierno y el anterior no han hecho las cosas que corresponden. Me preocupa la falta de liderazgo en la vacunación. Nos dicen que tenemos los contratos, pero no nos queda claro cuándo van a llegar. La vacunación en sí es sumamente lenta. No nos estamos apoyando con las Fuerzas Armadas ni con la empresa privada, que debería salir a comprar las vacunas desde ya. Hoy necesitamos que sobren vacunas en el Perú, no que falten.

¿No iría con el avión presidencial a EE.UU. a traer 40 millones de vacunas?

Los peruanos estamos cansados del populismo, y encima ridículo, como si los peruanos no supiéramos pensar. Es terrible lo que hemos visto en el debate, ya sabemos por qué el señor López Aliaga no quería ir al debate, evidentemente no está preparado. Ponerse a leer una hoja y encima equivocarse es tomarles el pelo a los peruanos y querer engañarnos una vez más.

TENGA EN CUENTA

Forsyth Sommer tiene 38 años y nació en Caracas, Venezuela, porque su padre trabajaba como embajador en ese país, pero ante la ley es ‘peruano de nacimiento’, según la información que consigna en su hoja de vida presentada en el JNE.

Fue elegido alcalde de La Victoria en los comicios municipales de 2018 con Somos Perú.

“Los peruanos no pueden concentrarse en las elecciones porque están llorando por sus familiares, por conseguir una cama UCI; ese es el país que nos están dejando los mismos políticos de siempre”, señala el candidato.

