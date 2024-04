Álvaro Rod se encuentra en el ojo de la tormenta luego que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostrara el revelador testimonio de su expareja Wileidy Monsalve, quien lo acusó entre lágrimas de de haberle sido infiel en reiteradas oportunidades.

La joven no sólo contó detalles de cómo descubrió los engaños amorosos, sino que además expuso chats donde el intérprete estaría coordinando sus encuentros clandestinos con dos bailarinas y una exmiss, esto mientras ella se encontraba en casa de su madre como parte de la terapia de pareja que ambos llevaban para salvar su relación.

“Él se va a un show y yo me quedo en la casa sola y me fui al baño. Cuando voy a botar el papel al tacho, algo me dice que lo revise. Había solo un papel, pero era muy grande. Entonces lo agarro, le doy la vuelta y encuentro un preservativo usado envuelto en el papel”, detalló.





¿Quién es Wileidy Monsalve?

Mientras Álvaro Rod continúa despertando críticas por su supuesto comportamiento desleal con su novia, muchos se han preguntado quién es la joven que ha salido a denunciar las infidelidades del artista en televisión nacional.









Se trata de una modelo de 24 años de edad de nacionalidad colombiana-venezolana que radica en el Perú desde hace varios años. Si bien nunca oficializaron una relación públicamente, Álvaro Rod se mostraba bastante amoroso con ella en sus redes sociales.

El artista nacional y Wileidy Monsalve habrían mantenido una relación sentimental de aproximadamente dos años, incluso, ambos se hicieron un tatuaje de un corazón rojo para sellar su amor.









El año pasado, la joven protagonizó el videoclip de Álvaro Rod, ‘Este salud va por ti’, que se estrenó el 1 de octubre. En aquel entonces, ella le envió un romántico comentario que confirmaba que ambos eran más que amigos.

“Yo encantada y feliz de apoyarte mi amor! Un equipazo somos, te amo”, escribió la joven que hoy denuncia públicamente al cantante por serle infiel en varias ocasiones.









