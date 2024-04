La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, fundamentó el fallo de esa institución que reactivó la destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“El tribunal actúa con total Independencia, no es que tengamos una visión favorable a que se reponga una persona o la otra; lo que hemos dicho es que en este caso se ha dictado una medida cautelar por una Sala Constitucional pero que no ha escuchado lo que el Congreso tiene que decir en su descargo. Por tanto, se ha vulnerado el derecho de defensa del Congreso”, declaró Pacheco.

Además, precisó que la sentencia del TC no se pronuncia sobre si la demanda de amparo está bien o no sino que han decidido que se suspenda dicha medida cautelar para que sea la Corte Suprema la que determine si es conveniente o no la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez.

“Quien presentó la decisión para que fuera procedente la medida cautelar es un juez que está esperando que la Junta, entre ellas las dos personas que presentaron la acción, fueran las que ratificaron o no su permanencia en el cargo. Nos parecía que era más imparcial que esa decisión la tomara la Corte Suprema”, manifestó a Latina.

De otro lado, la magistrada del Tribunal Constitucional descartó que la medida haya buscado favorecer a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Nosotros lo que hacemos es decidir en base a las instituciones, no a las personas. Aquí no está en juego la señora Benavides ni los señores que han puesto la medida cautelar o la acción de amparo; está en juego la institucionalidad de la democracia en el Perú. Si hemos decidido lo que hemos decidido eso no le quita ninguna facultad a la Junta Nacional de Justicia para tomar juramento inmediato a los suplentes”, refirió.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO