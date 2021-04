La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, reconoció a Nicolás Maduro como el “interlocutor” de la crisis política en Venezuela y señaló que, en un eventual gobierno, entablaría un diálogo con el dictador.

Ayer, durante una teleconferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), dijo: “En la práctica y en la realidad (Maduro) es interlocutor, con él habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis, junto con convocar a todos los sectores de la oposición”. Esto, tomando en cuenta que el Estado peruano reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Mendoza también sostuvo que la evidencia muestra que el rol del Grupo de Lima “no ha sido el más eficaz” para ayudar a solucionar la crisis producida por el chavismo.

POLÍTICA EXTERIOR

El internacionalista Francisco Belaúnde sostuvo que este gesto podría marcar un distanciamiento entre Perú y otros países de América, así como su salida del Grupo de Lima.

“Lo primero que va a pasar es que Perú saldría del Grupo de Lima, que ya venía golpeado tras la salida de Argentina. Por otro lado, Colombia podría sentir que pierde a un aliado y se tendría que ver la reacción de EE.UU.; Joe Biden no tiene una postura tan radical como Trump, pero tampoco abre el diálogo con Venezuela”, indicó.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. “El Perú se uniría a Argentina, Bolivia, México. El tema es cómo convertir a Maduro en interlocutor para que busque la solución si la solución es su salida”, refirió.

Belaúnde agregó que si bien el Grupo de Lima no ha tenido resultados significativos en la reversión de la situación venezolana, el tema debe partir desde adentro. “Esto no es extraño porque las crisis políticas no se resuelven desde afuera, sino desde adentro y, como la oposición no ha logrado consolidar una fuerza aún, poco o nada pueden hacer las voluntades extranjeras”, manifestó.

NO TIENE LEGITIMIDAD

La número 3 al Congreso y candidata a la vicepresidencia del Partido Morado, Flor Pablo, sostuvo que reconocer a Maduro es contraproducente para lucha por la democracia.

“Lo que pasa en Venezuela es claro. Los ciudadanos se van, la libertad de prensa es limitada y hay persecución política. Es una dictadura y no reconocerlo es una ingenuidad. Nosotros creemos que se tiene que recuperar la democracia y nuestro apoyo está con las fuerzas democráticas de ese país”, expresó.

Joaquín Rey, el 9 al Congreso de Victoria Nacional, también lamentó las declaraciones de Mendoza. “Es evidente que Maduro no tiene legitimidad como presidente. Esto representaría un retroceso en la política exterior y genera cada vez más dudas sobre la distancia de la candidata Mendoza con un régimen como el que hay en Venezuela”, señaló.

En tanto, Adriana Tudela, número 5 en la lista congresal de Avanza País, rechazó la postura de Mendoza y la calificó de “inaceptable”. “La señora nunca ha condenado al 100% la dictadura del señor Maduro, se refiere al chavismo y a la forma de gobierno y, pese a ello, nunca ha deslindado de las políticas y figuras que han llevado a Venezuela a la crisis política y humanitaria que atraviesa”, enfatizó.

TENGA EN CUENTA

“ Los venezolanos lo han reelegido (a Hugo Chávez) en reiteradas oportunidades; algo bueno debe haber hecho ”, declaró Mendoza en 2015.

”, declaró Mendoza en 2015. En 2017, cuando militaba en Nuevo Perú, dijo: “Venezuela es una dictadura, aunque reconozco que en NP hay diferentes matices”.

