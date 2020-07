Mucho antes de que se supiera que el Perú estaría en confinamiento a causa del coronavirus, al exministro de Economía Luis Miguel Castilla lo mantenía preocupado el avance de la investigación fiscal en su contra por la presunta adjudicación irregular del Gasoducto a la empresa Odebrecht.

No son pocos los testigos e investigados –entre ellos el exministro de Energía y Minas Jorge Merino– que lo señalan de haber sido el encargado de encaminar, por orden de la ex primera dama Nadine Heredia, la entrega de la megaobra a la compañía brasileña durante el gobierno de Ollanta Humala.

De no haberse sentido así de vulnerable, no hubiera buscado contactar, en enero de este año, a Tábata Dulce Vivanco del Castillo, secretaria general del Ministerio de Energía y Minas en 2012.

Hace solo ocho días, el 22 de julio, Vivanco declaró ante la fiscal Geovana Mori que acudió en ese mes al llamado de su amiga Carolina Castilla, hermana del exministro, sin saber que en el lugar del encuentro estaría el extitular de Economía y la exministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. La cita era en la oficina de Carolina Castilla, ubicada en Magdalena.

Tábata Vivanco del Castillo declaró ante la fiscal Mori el miércoles 22 de julio.

Ortiz es quien toma la palabra y le consulta sobre una reunión –sin precisar fecha– que supuestamente Tábata Vivanco le había agendado (como asesora de la Presidencia, según la Fiscalía) “un sábado” en las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero Vivanco respondió que no recordaba, según su manifestación, a la que accedió Perú21.

Después de eso, le consultó si había convocado al entonces viceministro de Energía, Luis Enrique Ortigas Cúneo, a una reunión en las instalaciones de la PCM. Pero Vivanco contestó a Ortiz que eso no pudo haber sucedido porque no fue la secretaria de Ortigas Cúneo. Esa respuesta incomodó a Castilla. “¿Cómo no vas a recordar?”, exclamó el exministro, según Vivanco.

En su declaración del 18 de noviembre de 2019, Ortigas reveló que, un día de julio de 2012, su secretaria le avisó que había sido llamado a la PCM. Cuando acudió y entró a la sala, se encontraban únicamente Luis Castilla y Nadine Heredia.

“Castilla me preguntó qué opinaba de la solicitud de Kuntur (a cargo de Odebrecht) de recibir un crédito puente de 1,200 millones de dólares para el proyecto Gasoducto”, contó el exviceministro. “Respondí que sería una locura que el Estado asuma el financiamiento y los riesgos de un proyecto concesionado”, agregó.

Esta versión sirvió a la fiscal Mori para conseguir, en diciembre pasado, el impedimento de salida del país de Castilla Rubio. Y este último, a todas luces, buscaba a una testigo sobre esa reunión, cuya existencia negó el 30 de enero.

Luis Ortigas Cúneo declaró el 18 de noviembre de 2019.

“Preguntarle al viceministro de Energía un tema de financiamiento que era competencia estricta del MEF no tendría ningún sentido”, dijo Castilla esa vez ante la fiscal.

Para la fiscal Mori, Castilla intentó tener a una testigo que descartara esa reunión. Esa evidencia la presentará hoy en la audiencia de prisión preventiva.

Tenga en cuenta

-Perú21 se contactó con Luis Miguel Castilla para conocer su versión respecto a la reunión sostenida con Tábata Vivanco. No obstante, se excusó de dar declaraciones.

-El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena evaluará hoy en audiencia virtual (10 a.m.) el pedido de prisión preventiva por 36 meses que requiere la fiscal Geovana Mori contra Nadine Heredia, Castilla y el exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga.

