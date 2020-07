El primer ministro Pedro Cateriano acusó recibo de la insatisfacción que ha dejado en distintos sectores el mensaje presidencial por Fiestas Patrias, por lo que, según él mismo dijo, dará una “explicación más detallada” de las medidas económicas y otras que se implementarán en el último año de gobierno en su presentación ante el Pleno del Congreso este lunes 3.

“He tomado nota de las críticas constructivas. No tengo inconveniente en ampliar las explicaciones en el mensaje que daré”, comentó hoy, tras señalar que lo que hizo el presidente Martín Vizcarra, el martes 28, fue solo cumplir “escrupulosamente” con lo que establece la Constitución y que es dar cuenta de su gestión.

Voto de confianza

Mientras, en el Parlamento, voceros de diferentes bancadas indicaron que esperan escuchar al premier antes de decidir si le dan o no su voto de confianza al nuevo gabinete.

Solo Gino Costa, del Partido Morado, advirtió que “en un contexto de pandemia y habiendo una propuesta de trabajo conjunto con base en el diálogo, no veo que el Congreso pueda negarse y generar una crisis ministerial; me parece impensable”, acotó. No obstante, precisó que espera del premier “un aterrizaje de medidas en el ámbito económico y sanitario”.

Otto Guibovich, de Acción Popular, sostuvo que Vizcarra dijo cómo estamos frente a la pandemia pero no cuál es la estrategia del gobierno para vencerla, sin lo cual cualquier medida para reactivar la economía, generar empleo o impulsar proyectos de inversión será “deficiente”. “AP no vota a priori, vamos a escuchar y decidir después (sobre el voto de confianza)”, manifestó.

Por su parte, Fernando Meléndez, de APP, opinó que “las generalidades del presidente deben ser aterrizadas por el premier”. “Vizcarra no estuvo a la altura de la crisis; parece que para él todo estuviera de maravilla”, cuestionó.

Gilmer Trujillo, portavoz alterno de Fuerza Popular, en tanto, refirió que el mensaje presidencial fue incompleto y no satisfizo las expectativas, por lo que espera la exposición del premier para mayores definiciones.

José Vega, de UPP, añadió que Vizcarra omitió detallar temas importantes como la corrupción, la inseguridad, la educación. “Escucharemos lo que dice Cateriano”, indicó.

Tenga en cuenta

-El titular de la PCM dijo que, al margen de las discrepancias políticas e ideológicas, es fundamental dialogar para buscar consensos mínimos.

-Dijo que debido a la falta de representación congresal del gobierno, redoblará esfuerzos para tener una agenda hasta fin de año.

