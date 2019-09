En los últimos días, en Fuerza Popular hay congresistas que han discrepado de las decisiones que tomaron sus colegas, pero para Petrozzi, esto no conllevará a nuevas renuncias en su exbancada. Además, cuestiona las decisiones en Fiscalización y Educación.

En Fuerza Popular hay congresistas disconformes con algunas decisiones de la agrupación naranja. ¿Cómo ve esta situación?

Estando privada de su libertad la lideresa del partido (Keiko Fujimori), evidentemente tiene que haber fracciones, y algunas de esas fracciones se han hecho poderosas. Cuando ella estaba y había un desacuerdo, ella ponía, como el vals, la palabra final y de esta manera resolvían resentimientos.

¿No cree que se presenten renuncias?

De ninguna manera. Es más, están más fuertes que nunca. Entraron 73 congresistas y ahora hay más de 90 (con los 54 miembros del fujimorismo y los aliados). No hay forma de ganar ninguna elección sin la anuencia de este grupo que se ha formado en el Parlamento.

¿Cuáles son las consecuencias de que tengan 90?

Es terrible porque estamos hablando de una derecha dura, de una derecha que no contempla a las personas diferentes, que no les interesa si tienes una opción sexual distinta, que piensa que su religión es la única que existe. No es una derecha del siglo XXI y eso sí me asusta. Incluso en la Junta de Portavoces es apabullante la mayoría.

Esa mayoría hizo que hace casi dos semanas en Fiscalización se aprobara pedir facultades para investigar el mensaje presidencial, que se creara un grupo para analizar a las encuestadoras y que en Educación se investigue a la Sunedu.

Tuvimos una semana de terror porque fue una declaración de guerra a un montón de flancos. Uno cuando tiene esa actitud beligerante tiene que ser muy cuidadoso de no abrir flancos en todas las direcciones porque puedes perder. La Sunedu es lo mejor que le ha pasado a la educación porque permite calidad. Sobre las encuestadoras no lo entiendo, no se me ocurriría pensar en una cosa similar (investigación) porque estamos hablando de compañías con tradición y confiabilidad. Todos los disparos al aire están siendo mal calculados.

¿Cree que se pueda cumplir con los plazos para aprobar el adelanto de elecciones?

El presidente Martín Vizcarra no tiene que permitir que le den largas. Él ha venido con una propuesta legislativa con la cual nosotros tenemos, por Reglamento del Congreso, la obligación de priorizar.

¿Debería presentar el jefe de Estado una cuestión de confianza?

Yo creo que un nuevo gabinete le daría mucho aire fresco al gobierno del presidente Vizcarra. Ha habido errores en varias carteras que se pueden corregir, tal vez con gente que haga posible el diálogo.

¿No cree que Salvador del Solar haga un buen trabajo para el diálogo?

Por supuesto que ha hecho un buen trabajo, pero creo que esto va más allá de nombres y de personas, estamos hablando de partidos que se tienen que sentir incluidos.

Tenemos ministros que no son muy políticos.

Sí, y eso está mal. Yo sé que un ministerio debe ser técnico, pero un ministro que no sepa hacer política no está haciendo bien su trabajo.

¿Qué se está dejando de lado por estas discusiones que hay entre el Legislativo y el Ejecutivo?

Al pueblo que está esperando, por ejemplo, por agua. Algunos proyectos también, ya que ha quedado pendiente en segunda votación la Ley de Cines que impulsé y que es una norma única y esperamos que se ponga en debate. Esto no es algo para mí, es un beneficio para el país.

TENGA EN CUENTA

-Hace unos días a Francesco Petrozzi se le vio en un café con Jorge Nieto. Sobre eso, el parlamentario señaló que solo fue una reunión de amigos y que no está vinculado a la candidatura presidencial del exministro.

-También informó que ha presentado un proyecto para prolongar los beneficios tributarios a los libros.

-“Hay que exonerar de impuesto al libro hasta que sea un hábito leer y que no me digan que eso es beneficiar a una empresa o hacer lobby”.