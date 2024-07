Una noticia que preocupa. El talco, un mineral natural utilizado ampliamente en cosméticos y productos para bebés y adultos es “probablemente cancerígeno para los humanos”, especialmente en mujeres. Así lo reveló este viernes la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el análisis realizado por expertos de la agencia, que será publicado en la revista especializada The Lancet Oncology el próximo año, numerosos estudios apuntan un incremento de los casos de cáncer de ovarios cuando los polvos de talco son usados en la región perineal (pubis y ano).

Esta investigación no es concluyente, pero representa una alerta importante, y más estudios que corroboren el peligro del talco, un producto considerado inofensivo.

Recordemos que los padres son los primeros clientes de este producto.

AMIANTO Y TALCO

“Aunque la evaluación se centró en el talco sin contener amianto, la contaminación del talco con amianto no pudo excluirse en la mayoría de los estudios de humanos expuestos. Además, no se pudieron descartar sesgos en la forma en que se informó el uso de talco en los estudios epidemiológicos. Como resultado, no se pudo establecer completamente el papel causal del talco. También se observó cáncer de ovario en estudios que analizaban la exposición ocupacional de mujeres expuestas al talco en la industria de la celulosa y el papel. Sin embargo, no se puede excluir la confusión por la coexposición al asbesto”, se lee en el resumen del pronunciamiento.

El amianto se ha usado como aislante para el calor y el fuego en los edificios. Las fibras sueltas de amianto que llegan a los pulmones durante la respiración pueden causar varias enfermedades graves, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma maligno (cáncer que se encuentra en el revestimiento de los pulmones, el tórax o el abdomen). Cuando el amianto se traga puede causar cáncer del tubo digestivo. También se llama asbesto.

El talco es un mineral de arcilla, compuesto por hidrato de magnesio silicato.El talco en polvo, a menudo combinado con almidón de maíz, se utiliza en polvo como talco para bebés. Este mineral se utiliza como agente espesante y lubricante. Es un ingrediente de cerámica, pintura y material para tejados. Es un ingrediente principal en muchos cosméticos.

El talco se forma principalmente a partir del metamorfismo de minerales magnesianos como serpentina, piroxeno, anfíbol y olivino, en presencia de dióxido de carbono y agua.





EVIDENCIAS DE CÁNCER LIMITADAS

El aumento de la tasa se basó en un pequeño número de cánceres de ovario en esos estudios ocupacionales.

Estas evidencias de cáncer de ovario son “limitadas”, pero sí hay pruebas “suficientes” de generación de tumores en experimentos con animales, y “fuertes” de que el talco muestra características fundamentales de carcinógenos en células humanas primarias y sistemas experimentales.

El grupo de evaluación da al talco el segundo nivel más alto de probabilidades de que cause cáncer, indicó un comunicado de la agencia con sede en Lyon (Francia).

Otro riesgo que implica el talco es su posible contaminación con asbestos, considerados cancerígenos.

Una treintena de expertos internacionales han revisado “exhaustivamente” la literatura científica disponible y han concluido que el talco es “probablemente cancerígeno para los humanos (Grupo 2A)”.

“El nivel de certeza sobre su capacidad cancerígena es el mismo que se tiene sobre los efectos del consumo de carne roja o sobre el trabajo en turno de noche. Es decir, que la robustez de la evidencia científica sobre su potencial para causar cáncer es similar, aunque eso no implica que el riesgo sea el mismo (esta clasificación no indica el grado de riesgo de desarrollar tumores ante una exposición determinada, por lo que dos agentes clasificados en el mismo grupo pueden tener un riesgo de cáncer diferente)”, reseña El País de España.

El vínculo del talco con el cáncer de ovario lleva tiempo en investigación. Decenas de miles de personas en Estados Unidos demandaron a la multinacional Johnson & Johnson (J&J) por la supuesta presencia de componentes cancerígenos en uno de sus productos estrella, los polvos de talco que se comercializaban bajo la marca Baby Powder.

El gigante farmacéutico siempre ha defendido que sus polvos de talcos eran seguros, pero el litigio alcanzó tal dimensión que la compañía anunció que, a partir de 2022, suspendería la venta de Baby Powder en todo el mundo, después de hacerlo en 2020 en EE.UU. y Canadá, cita El País.

