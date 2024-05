El cómico Jorge Benavides, conocido por su programa de humor ‘JB en ATV’, rindió un sentido homenaje a la animadora infantil Yola Polastri el sábado 25 de mayo, agradeciéndole por su influencia en su carrera y deseándole una pronta recuperación.

Durante la emisión, Benavides no pudo contener las lágrimas mientras recordaba su primer encuentro con ‘La chica de la tele’, quien actualmente se encuentra en una delicada situación de salud en una clínica.

El humorista peruano revivió uno de los momentos más significativos de su niñez al interpretar la canción ‘El Jibarito’, la primera que cantó en un programa televisivo gracias a la presentadora de ‘Hola Yola’. Este gesto cargado de nostalgia y gratitud conmovió a la audiencia, subrayando la importancia de Polastri en la formación del artista.

Con la voz entrecortada, Benavides compartió sus recuerdos de aquel crucial momento en su vida. “Querida Yola, esta ha sido una manera de recordar aquella vez que fui por primera vez a tu programa, tú estabas de espaldas y cuando volteaste, me dijiste ‘qué linda voz’”, rememoró con evidente emoción.





Jorge Benavides se quiebra tras rendirle homenaje a Yola Polastri





Este instante marcó el inicio de una profunda admiración y agradecimiento hacia la exconductora, quien no solo le brindó una oportunidad, sino también valiosas enseñanzas que han moldeado su carrera. Benavides expresó su profunda preocupación por la salud de la animadora, señalando cuánto significa para él y para muchos peruanos que crecieron viéndola en la televisión.

“Gracias Yola por todo, gracias por hacer de mí lo que soy hoy en día. Fue el primer programa de televisión en el que aparecí y estoy muy agradecido”, manifestó el comediante, resaltando la influencia de Polastri en su trayectoria profesional.





Jorge Benavides destaca enseñanzas de Yola Polastri en su carrera artística

En declaraciones recientes a ‘El Comercio’, Jorge Benavides, el reconocido cómico peruano, aprovechó la oportunidad para resaltar las valiosas enseñanzas que recibió de la animadora infantil Yola Polastri. A los nueve años, mientras participaba en uno de los programas de la exconductora, Benavides aprendió la importancia de la disciplina y la responsabilidad, valores que han sido fundamentales en su trayectoria artística.

“Yola me enseñó a ser disciplinado, a valorar la puntualidad y a tener respeto por mi trabajo”, afirmó el popular ‘JB’ en una entrevista para el diario Trome.

Durante la conversación, el imitador recordó cómo comenzó su relación con Yola. “Todo empezó con un casting que hicieron en el programa de Yola. Me presenté, mi mamá me acompañó y apenas me escucharon cantar, me aceptaron. A Yola le encantó mi participación”, relató Benavides.





Jorge Benavides recuerda las enseñanzas que le dejo Yola Polastri. (Composición)









