A pesar de justificar su conducta, este miércoles la parlamentaria Flor Pablo anunció la devolución del dinero al Congreso, “para no dejar ninguna duda sobre mi comportamiento ético”.

La congresista Flor Pablo (no agrupada) devolvió el dinero asignado por la semana de representación en la que realizó actividades proselitistas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la parlamentaria compartió una carta enviada al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, en la que explica su decisión. Además, mostró capturas de pantalla en las que se ven los recibos de la devolución del dinero. El monto asciende a S/ 3 361.11.

Respeto y valoro la confianza y critica ciudadana. Por ello, estando segura de mi actuación dentro del marco legal y para no dejar ninguna duda sobre mi comportamiento ético, he devuelto los recursos asignados por semana de representación, así como hice con los más de S/40 mil en… pic.twitter.com/IdCcROz6yh — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) May 29, 2024

La legisladora también recordó en la red social que devolvió los más de S/40 mil en bonos y aumentos discrecionales. “Servir a mi país y nunca servirme de él es la razón por la que hago política, y así seguiré”, puntualizó.

En la misiva enviada al oficial mayor del Congreso, Flor Pablo insistió en señalar que las actividades proselitistas se realizaron “fuera del horario laboral”, por lo que estimó no haber vulnerado “ninguna disposición legal, reglamentaria o ética”.

El dominical Panorama denunció que los legisladores Flor Pablo y Pasión Dávila (Bloque Magisterial) aprovecharon pasajes que les otorgó el Congreso para viajar a regiones durante la semana de representación para promover la creación de nuevos partidos políticos.

Al ser consultada en su momento si usaba las semanas de representación para promover Lo Justo, Pablo respondió: “No, ninguna. Tú puedes ver todas mis actividades, incluso cuando yo viajo para promoverlo, los pasajes los compro con mi propio recurso, lo hago fines de semana y, en realidad, no hay ninguna incompatibilidad. Efectivamente, y es público, estoy promoviendo la creación de una organización política, pero todo ello no afecta mi trabajo en mi rol de representación”.

