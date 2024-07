Tras la muerte del congresista Enrique Wong este sábado 13 de julio, Ariana Orué Medina, de 30 años, se convertirá en parlamentaria.

La accesitaria es ingeniera de sistemas y en las elecciones generales de 2021, fue candidata al Congreso con el número 2 por Callao, aunque no alcanzó una curul.

Antes de postular en el 2021, también fue parte de la lista de candidatos al Congreso en las elecciones extraordinarias del 2020, pero no tuvo éxito.

Conocida popularmente como ‘La chalaquita’, Ariana -con una activa presencia en Facebook y en Instagram- será la sucesora de Wong en la bancada de Podemos Perú.

En 2022 apoyó al movimiento regional del actual alcalde del Callao, Pedro Spadaro, y tiene ya una conocida trayectoria en la política local.

La futura legisladora ha intentado en otras oportunidades ocupar un cargo como representante del Callao, tanto en el Congreso como entre las autoridades locales.

Tiene el título de master en Ingeniería Informática con Mención a Ingeniería de Software, y también se ha desempeñado como docente en la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente enseña en la Universidad César Vallejo. “Amo ser docente y contribuir en el sector de la educación”, escribió en una reciente publicación en Facebook.

En esa red social también compartió parte de su perfil profesional: “Desde muy pequeña me incliné por la tecnología, lo cual me llevó a estudiar y lograr titularme como Ingeniera de Sistemas. Dios me brindó sabiduría y fortaleza para poder seguir estudiando y obtener un Master... ello me permitió ejercer una de mis pasiones “la docencia”. He trabajado brindando servicios como Analista de Sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Migraciones. He ocupado varios puestos de trabajo tanto en el Sector Público como Privado”.

“A pesar de mi edad, fui una de las docentes universitarias más jóvenes del país y logré ocupar puestos como Coordinadora de Investigación”, contó en 2022.

Orué culminó la carrera de Ingeniería de Sistemas en la universidad César Vallejo y su maestría la hizo en la Universidad Ricardo Palma.

Es Maestra Ingeniería Informática con Mención a Ingeniería de Software - Ingeniera de Sistemas.

Según su perfil en Linkedin es actualmente Jefa de Asesoría Técnica en la Municipalidad Provincial del Callao.

DATO

Ariana Orué, tras el fallecimiento de Enrique Wong, deberá recibir las credenciales como congresista de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego que el Poder Legislativo declare formalmente la vacancia del puesto que deja el legislador de Podemos Perú.

