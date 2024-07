Se alejó en 2021 de la bancada de Renovación Popular por “desencuentros” con algunos miembros de la bancada. Tras una estadía de casi tres años en Avanza País, la congresista Norma Yarrow regresa a su bloque de origen y confirma a Perú21TV su postulación a la presidencia del Congreso. La arquitecta chiclayana busca una Mesa Directiva de consenso, pero al toque pone límites y descarta de plano un acuerdo con Podemos Perú de José Luna Gálvez.

Se ha hablado de su eventual postulación a la presidencia del Congreso. ¿Está interesada?

Sí, sí, estoy interesada. Es una responsabilidad en este momento tan difícil con una aceptación tan baja (...). Estoy segura de que podríamos lograr una Mesa de consenso para caminar de forma más comunicativa hacia la población, hacer ese contrapeso de poderes porque necesitamos que se muestre una fiscalización hacia el Ejecutivo y transparencia sobre lo que hace el Congreso. La falta de comunicación ha sido un gran problema durante esta Mesa Directiva, y nos ha llevado a esta mala imagen, independientemente de los escándalos de algunos congresistas.

¿Tiene la venia del presidente del partido, porque se ha hablado también de las candidaturas de Esdras Medina y Alejandro Muñante?

Tengo la venia de Rafael López Aliaga y en mi bancada hay total acuerdo. Ahora lo que falta es buscar los consensos con las demás bancadas...

En un Congreso tan disperso con 12 bancadas, ¿cómo es posible llegar a ese consenso? ¿Está dispuesta a conversar con las bancadas de izquierda?

Mira, hay bancadas de izquierda y hay bancadas de izquierda. Waldemar Cerrón, durante el tiempo que ha estado en la Mesa, se ha portado correctamente, es una persona educada, pero tiene su línea muy clara y muy marcada (...). Yo siempre digo: cuando tú tienes que buscar una alianza con gente de la izquierda, por decirte, tienes que buscar no los extremos, sino personas que puedan mantener un sentido de democracia. Por ejemplo, el Bloque Magisterial tiene bastante similitud a lo que viene a ser un centro, un centro-derecha, un centro-izquierda, ¿no?

López Aliaga está en contra de una cercanía con ese sector. Entonces, no está claro el tema respecto de sus afinidades con la izquierda. ¿Las conversaciones se llevarían a cabo en el marco del llamado Bloque Democrático con Fuerza Popular, Avanza País, APP...?

Hasta ahora no nos hemos reunido. Nosotros tenemos una separación abismal con lo que viene a ser (Guillermo) Bermejo, (Jaime) Quito, (Guido) Bellido, estoy hablando de los que son izquierda radical; no hay afinidad alguna, no hay negociación, es innegociable. Eso es como una alianza contra natura, pero sí sabemos también que se puede llegar a acuerdos poniendo las cosas claras sobre la mesa (...). Solamente te voy a decir con quién no iríamos, ¿de acuerdo? Eso sí lo tengo claro: con la bancada de Podemos de José Luna Gálvez. Así de claro.

Donde está Edgar Tello, vinculado al Movadef...

Y donde está (Raúl) Noblecilla y (Gonzalo) Alegría que lo acaban de fichar. Con esa bancada, Renovación no podría conformar una Mesa, es lo único que sí tenemos al 100% claro.

¿Es posible que el Congreso apruebe la norma que impide a los sentenciados por delitos graves postular a la Presidencia?

Por supuesto que sí. No debió haber regresado a comisión, yo esperaba que fuera a cuarto intermedio para mejorar la redacción (...). En tanto la presidenta o presidente de la próxima Comisión de Constitución tenga la voluntad, en la primera sesión puede poner el tema. Se necesitan dos legislaturas, tenemos una que se abre en julio-agosto y la que abriría en marzo, tenemos tiempo suficiente.

¿Qué opina de la posibilidad de que López Aliaga deje la Alcaldía para postular a la Presidencia?

Rafael lo ha dicho. Su primera intención es terminar su periodo como alcalde. Ha dicho que, en el extremo de que no exista ninguna alternativa visible, él iría, no lo ha negado, nosotros tampoco. Creo que todos sabemos que hay una clara intención de que pueda ir a una postulación. Lo que le hemos pedido en el partido es “tienes que cumplir primero con los compromisos que has adquirido, entregar las motos, dejar los proyectos porque tienes una caja y después veremos cuál es el tema (...). Tienes el derecho de que, si logras estos objetivos, quizás poder pensar en una postulación”.

¿Renovación Popular está dispuesto a ir en alianzas electorales para evitar la dispersión del voto en 2026?

Nosotros nunca nos hemos negado a hacer alianzas siempre y cuando podamos hacer que todos los partidos de derecha o centroderecha, o los socialcristianos, o todos los que queremos que el país no se fracture, entren en una alianza. Lo peor que podemos hacer es tener 28 partidos, ir separados y dividir ese voto; vamos a tener lo que hemos tenido antes, una crisis política, un país dividido, sin representación, y eso lo tienen claro Rafael y Renovación. A cualquier alianza que sea conveniente para todos y vaya en beneficio del país nadie le cierra las puertas.

TENGA EN CUENTA

-Norma Yarrow es chiclayana, arquitecta, ha sido tres veces regidora de la Municipalidad de Lima.

-“Yo ofrezco transparencia total, comunicación a los medios. Yo no voy a estar muda. El presidente no puede entrar por la puerta de atrás, tiene que dar a cara, entrar por la puerta de adelante, someterse quizás hasta a preguntas incómodas”, dice.

-“No puedo tener a Darwin Espinoza más en este Congreso porque no dicen ‘Darwin Espinoza’, dicen ‘los congresistas’, en general”.





VIDEO RECOMENDADO

ENGA EN CUENTA