¿Quién contrató a Richard Swing en el ministerio de Cultura?

Tras las declaraciones de Sonia Guillén, el presidente de la comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, concluyó que Richard Cisneros no reunía el perfil profesional para ser contratado por el ministerio de Cultura.

Alarcón también indicó que, de acuerdo a las declaraciones de la exministra, la responsabilidad de la contratación del cantante es de la secretaría general del Ministerio de Cultura y de las áreas administrativas respectivas.

En ese sentido, los parlamentarios pidieron citar a la entonces secretaria de la cartera, Angélica Tamashiro, para que responda por el contrato a Cisneros.

El presidente de la comisión preguntó por la importancia de los servicios prestados por Swing.

"- ¿Los servicios de Cisneros fueron relevantes para su gestión?

Los documentos sobre el desempeño de Richard Cisneros son públicos y se los puedo alcanzar. Es importante en estos casos de servicios prestados evaluar el rendimiento. En los documentos que he revisado hay información que tienen referencias positivas a estos desempeños. No estoy haciendo un juicio de valor, no tengo que referirme a ello, las áreas que corresponden son las que deben explicar".

¿Conoce Sonia Guillén a Richard Swing?

El congresista Fernando Meléndez preguntó a la exministra Sonia Guillén por su relación con el cantante Richard Cisneros. Ella negó tener algún vínculo con él.

"- ¿Conoce usted a Richard Cisneros?

- No lo conozco, nunca lo he visto, nunca he tratado con él.

- ¿Nadie le informó de su contratación?

- No era necesario que lo hagan.

- ¿Considera que el señor Cisneros cumplía los estándares para que su gestión lo contratara?

Lo que pregunta es parte de una investigación. Yo no creo que este es el espacio donde yo tenga que calificar a una persona. Me he referido a su CV y yo he dado mi opinión, creo que los otros detalles no serían pertinentes en las manifestaciones que estoy haciendo ante esta comisión".





NOTA ORIGINAL

En estos momentos la exministra de Cultura Sonia Guillén está respondiendo públicamente ante la comisión de Fiscalización del Congreso por la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, durante su gestión.

El congresista Otto Guibovich preguntó a Guillén si es que su salida del ministerio fue ocasionada por el escándalo de la contratación del cantante:

“- ¿Usted siente que el señor tenía tanto poder en el Ministerio de Cultura para decir que ha renunciado a una ministra?

- Qué le puedo decir. Es a partir de esta situación escandalosa que yo asumo la responsabilidad política de que esta situación ocurra en el sector que me habían encargado y presento mi renuncia. Si el señor Cisneros Carballido considera que él fue el que originó esta situación, eso es cierto. Que haya tenido el poder de decidir sobre lo que yo he planteado o cómo se ha realizado, ya es un tema creo bastante subjetivo y no puedo opinar nada más".

La exministra insiste en que ella no tenía conocimiento de la contratación de Cisneros y que no participó de la decisión de contar con sus servicios. Además, calificó de “inapropiado" haber pagado más de 30 mil soles al cantante en medio de la pandemia por el coronavirus. Guillén negó también conocer a Richard Swing.

Más temprano, la exministra Patricia Balbuena, ahora funcionaria del despacho viceministerial de prestaciones sociales del Midis, pidió que se reprograme su citación debido a que tenía programadas diferentes actividades relacionadas a su cargo actual.

De igual forma, Jorge Apoloni, exsecretario del ministerio de Cultura, pidió que se reprograme su asistencia al Congreso porque fue notificado vía correo electrónica el 11 de junio, o sea, con menos de 24 horas de anticipación. A su vez, pidió que sus declaraciones sean a vía online.

Al inicio de la sesión, a pedido del congresista Fernando Meléndez, 14 parlamentarios votaron a favor de que las citaciones sean públicas.