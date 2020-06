“Solo parodian a los grandes. Todos los días me parodian, las radios comen de mí. Vas a ver que el día que vaya al Congreso va a haber 5 mil periodistas”. Eso es lo que Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, le dijo a un interlocutor no identificado luego de que estalló el escándalo de su contratación por parte del Ministerio de Cultura a lo largo de los últimos dos años y por un monto total de S/175,400.

Ese afán de protagonismo daba por descontada su asistencia a la sesión de la Comisión de Fiscalización programada para hoy al mediodía y así lo confirmó ayer él mismo a Canal N.

Será una sesión singular en la que solo participarán presencialmente los tres miembros de la directiva de la comisión que encabeza Edgar Alarcón. El resto de integrantes se conectará virtualmente.

No solo eso. Debido a que el Pleno le otorgó al grupo de Fiscalización facultades de comisión investigadora para este caso, Alarcón ha dispuesto que la sesión sea reservada, lo que ha generado incomodidad entre sus colegas.

Reconsideración

Debido a ello, el congresista de Alianza para el Progreso e integrante de Fiscalización, Fernando Meléndez, ha solicitado, a través de un oficio, que la sesión se realice de forma pública y que se garantice, además, su transmisión a través de las diferentes plataformas digitales del Parlamento.

“Queremos que el Congreso dé muestras de cambio, no más reuniones secretas, no son temas de seguridad nacional, no se justifica el secretismo. En aras de la transparencia, toda la ciudadanía tiene derecho a saber los pormenores de la contratación del señor Cisneros, quién lo recomendó para el cargo, cuál es su relación con las autoridades de gobierno”, reclamó.

Otto Guibovich, vocero de Acción Popular y también integrante de la comisión, dijo a Perú21 que la postura de todo su bloque es a favor de una sesión pública. Explicó que una de las razones para que sea reservada es la personalidad de Cisneros. Sin embargo, dijo que “hay que poner en la balanza el interés colectivo” sobre estas contrataciones y sus implicancias. “El señor Cisneros no tiene por qué faltar el respeto al Congreso. Él podrá ser histriónico, pero la representación nacional merece respeto”, comentó.

Robinson Gupioc, de Podemos Perú, por su parte, anticipó que la reserva de la sesión podría ser reconsiderada si es solicitada por un mínimo de dos congresistas, lo que, a la luz de varias consultas, se daría por descontado. Al igual que Swing, la exministra de Cultura Patricia Balbuena se presentará también hoy en el Palacio Legislativo mientras que su colega Sonia Guillén lo hará de forma virtual.

Tenga en cuenta

-A la sesión de hoy también acudirá el exsecretario general del Ministerio de Cultura Jorge Apoloni, quien, informó Perú21, le abrió las puertas del sector público a Swing al tramitar su primer contrato.

-De acuerdo al Reglamento Interno del Legislativo, la reserva de una sesión solo procede cuando se abordan temas de seguridad nacional, se afecta la intimidad u honra de los investigados o la confidencialidad de su secreto bancario.

