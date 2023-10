La Comisión de Ética aprobó hoy por unanimidad que se inicie la indagación del caso de la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz, que gira en torno a los sucesos ocurridos el 1 de octubre en una fiesta de Lince, en el cumpleaños de su pareja Paul García, que acabó en el asesinato de una persona allegada a él. También se realizarán las pesquisas sobre la contratación en su despacho de personas vinculadas a su pretendiente.

Como se recuerda, en el Pleno del miércoles 11 de este mes se votó una moción de censura contra la congresista Amuruz. En esa ocasión, los votos en abstención de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) permitieron que no se obtenga la mayoría absoluta de los legisladores presentes —que era de 53 votos, pues había 105 parlamentarios asistentes en el Hemiciclo— para que sea admitida a debate la referida moción que buscaba su remoción en el cargo.

Pero, eso no fue todo lo que pasó. Lo que llamó la atención es que la bancada de Avanza País, a la que pertenece Rosselli Amuruz, quedó dividida en el escrutinio porque tres de sus miembros votaron a favor (Diego Bazán, Adriana Tudela y Norma Yarrow), dos no lo hicieron al no estar presentes (Patricia Chirinos y Alejandro Cavero), dos votaron en contra (José Williams y María Córdova) y solo hubo una abstención (Diana Gonzales).

No hay que olvidar que Chirinos había asegurado un día antes de que Amuruz debería dar un paso al costado. No obstante, ella estuvo presente en la votación.

En la próxima sesión, los integrantes de Ética votarán el informe de calificación de este caso para que decidan si pasa a la etapa de investigación.

VIDEO RECOMENDADO