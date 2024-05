Ha estallado un nuevo lío en la bancada de Acción Popular. El integrante de esa agrupación, Luis Aragón, señaló que hoy habrá una reunión en la que pedirá al vocero, Elvis Vergara, que rinda cuentas por proponer, sin consultar a sus integrantes, a Luis Cordero Jon Tay, como integrante de la comisión de Ética. Una iniciativa que fue aprobada este miércoles en el Pleno.

“Tendremos hoy reunión de bancada, y solicitaré algunas explicaciones al vocero principal. Me he enterado en el momento del Pleno. Ayer en la votación. No hubo una reunión de bancada que haya avalado eso (la designación de Cordero Jon Tay)”, dijo a Perú21.

Al ser consultado si es que en esa reunión, se podría decidir el cambio de Cordero Jon Tay, respondió: “Es una de las opciones, pero la bancada tendrá que definir. Es una opción, que creo está en camino”.

Sin embargo, este diario conversó con el vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, quien señaló que lo que dice Aragón no es cierto, porque, según él, sí estuvo enterado de la propuesta de Cordero Jon Tay, e incluso, dijo, fue propuesto para ocupar ese cargo.

Según Vergara, la propuesta de Cordero tuvo consenso entre sus integrantes porque no posee investigaciones abiertas en la comisión de Ética, como ocurre con otros parlamentarios de su agrupación.

Sobre ese tema, Vergara tuvo la razón porque Cordero Jon Tay fue blindado en el Pleno y en Ética, por dos denuncias, que fueron archivadas.

En octubre pasado, se recuerda, el Pleno blindó a Cordero Jon Tay, y no aprobó el informe de la comisión de Ética que recomendaba sancionarlo con una suspensión por 60 días por la presunta agresión contra su expareja, la cual quedó registrada en una denuncia policial presentada por ella contra el parlamentario.

Y, como cereza de la torta, dos meses después, en diciembre, Ética archivó la denuncia contra Cordero por el caso de ‘El Español’, por el que fue suspendido de su militancia partidaria.

El Pleno, este miércoles, con 92 votos a favor, dio luz verde al pedido presentado por el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, para que el polémico parlamentario ocupe el lugar dejado por la legisladora Kira Alcarraz.

Esto, porque Alcarraz renunció a Ética tras el escándalo del caso ‘amiga con suerte’, en el que la legisladora fue sindicada de haber contratado, en su despacho, a una joven allegada al congresista de AP, Darwin Espinoza —que en realidad sería su amante—, a cambio de que dicha agrupación le otorgue un espacio en la referida comisión.

Después, ella despidió a la joven de su despacho.

