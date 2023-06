REACOMODO CONGRESAL - I

Perro, pericote y gato

La congresista Susel Paredes, ex del Partido Morado y ex de la bancada Integridad y Desarrollo, estrena ¡otra vez! nueva bancada. En esta ocasión se trata del bloque Cambio Democrático-Juntos por el Perú donde parecen haberse juntado perro, pericote y gato, y es que ahí han terminado bien juntitos legisladores como Ruth Luque, Guillermo Bermejo y ahora Paredes.

Susel Paredes. Foto: archivo Congreso





REACOMODO CONGRESAL - II

Voto ¿de conciencia?

“Cada legislatura es un reto, por eso me incorporo a la bancada JP-CD, y con ella una mayor opción de participar en comisiones y mayor tiempo para mis intervenciones. Agradezco el talante democrático de mi nueva bancada, que respetará mi independencia y voto de conciencia”, escribió Paredes. Bueno pues, si ella lo dice… Ahora que se avecina un nuevo año legislativo y la recomposición de las directivas de las comisiones está casi a la vuelta de la esquina, veremos si es cierto tanto desprendimiento.





REACOMODO CONGRESAL - III

Esdras también es ex

Otro que ha pasado a la fila de los ex es el parlamentario Esdras Medina, ex Renovación Popular y ex Somos Perú. A esta última bancada renunció esta semana alegando dizque “motivaciones estrictamente personales y de conciencia”. Bueno, bueno, como ya dijimos, ver para creer…

Esdras Medina presentó su carta de renuncia a Somos Perú. (Foto: Congreso)





VLADIMIR CERRÓN - I

Autobombo

Vladimir Cerrón, dueño y señor del partido Perú Libre, hizo tremenda fiesta porque se le rindió homenaje en Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a su padre Jaime Cerrón. ¿Y quién? Pues su bancada. Así cualquiera, ¿no? “Es la primera vez que a un hijo del pueblo se le rinde homenaje en una institución que muchas veces ha estado a espaldas del pueblo y aún arrastra mucho de eso. Pero en la vida todo cambia…”, escribió.

Vladimir Cerrón. (GEC)





VLADIMIR CERRÓN - II

No es el primero

Con lo que no contó es con que el congresista Alejandro Cavero le saliera al frente. “Te cuento que en el Congreso ya existe un salón que se llama José Carlos Mariátegui, así que no es la primera vez que rinden homenaje a alguien de izquierda. Claro, guardando las infinitas distancias entre ambos homenajeados…”, le respondió. Auchhh.

Alejandro Cavero. (Foto: César Campos / @photo.gec)

LUIS CORDERO

Suspensión por 60 días

Y hoy, en la Comisión de Ética, se debatirá y votará el informe elaborado por la Secretaría Técnica que, una vez más, recomienda la suspensión por 60 días sin goce de haber del congresista Luis Cordero Jon Tay por hechos intimidatorios contra su expareja. El exfujimorista tiene otro proceso en curso, también en Ética, por su participación en un grupo formado para espiar a los opositores a Pedro Castillo. Tremenda joyita resultó.