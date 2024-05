Mientras mantienen como una de sus principales preocupaciones el costo de vida, los peruanos miran de lejos –otra vez— cómo sus congresistas acaban de aumentar a sus ya jugosos haberes mensuales algo más de tres Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV).

Este, al parecer irreversible, incremento de 3,383 soles por concepto de asignación de función congresal hará que los parlamentarios engorden su cuenta bancaria de manera inoportuna, y para muchos, inmerecida, lo que generará un gasto extra mensual de S/439,790, y de 11′874,330 soles, de aquí hasta julio de 2026.

Así, nuestros legisladores percibirán ahora 29,400 soles, sumando otros dos beneficios al mes (ver cuadro). Si a este monto le aumentamos las gratificaciones de julio y diciembre –equivalente cada una a un mes de sueldo (S/ 15,600)— y el aguinaldo navideño —1,700 soles si no lo aumentan este año— su remuneración anual alcanzará los S/385,700, una cifra que bordea los 100 mil dólares.

Si lo multiplicamos por 130 congresistas estamos hablando de 50′141,000 de soles al año en remuneraciones.

Claro, esto podría cambiar —léase aumentar— si es que algún bono no se cruza en el camino, como en diciembre último, cuando en plena recesión económica, el Congreso de Alejandro Soto aprobó que se les pague a los 130 parlamentarios la suma de 9,900 soles por “horas extras y trabajo acumulado”.

El Ejecutivo, que según la presidenta Boluarte, no tiene bancada, pero sí amigos en las bancadas, ha preferido desentenderse de este cuestionado aumento congresal. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, evitó referirse al asunto y apeló a la diplomacia.

“Yo no voy a ser el juzgador de lo que hagan en el Congreso. Yo respeto su autonomía... no voy a cuestionar, criticar el trabajo de los parlamentarios. No quiero sumarme a la confrontación política”, dijo el ministro, en una clara muestra de que es mejor no confrontar, sobre todo, con aquellos que su presidenta asegura son los “congresistas demócratas que aman al Perú”. Ya hace algunos días, el premier Gustavo Adrianzén evitó pronunciarse sobre este tema.

Este polémico incremento alcanza, además, a los cinco parlamentarios andinos.

MEDIDA TORPE

El analista político José Carlos Requena calificó de insensible y torpe la decisión tomada por la Mesa Directiva del Congreso. “Me parece una medida torpe e insensible. No considera el alto rechazo que tiene la institución y no le encuentro ningún sustento; quizá si hubiera algún incremento de carga laboral, alguna legislación sensible que requiera que estén mucho más tiempo. Y no veo qué consideren estar ganando, más allá del incremento monetario. No veo que haya una mirada de mejorar la percepción que se tiene o el trabajo que realizan”, dijo a Perú21.

