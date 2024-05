A pesar del feriado por el Día del Trabajo, la vorágine de la crisis política que atraviesa el país nos sigue llevando a un punto en el que parece que ya no tenemos salida, que el país es inviable, perdiendo la esperanza para cambiar esta historia, porque parece inexorablemente que ya no hay viabilidad en todo este desmadre que es consecuencia de las irresponsabilidades del Congreso y del gobierno de turno.

Pero no podemos tirar aún la toalla porque todavía hay sectores emergentes que hoy están cargándose todo el peso de nuestra economía para equilibrar el mercado, contribuyendo al fisco y generando cada vez más puestos de trabajo a pesar de todo este ruido político que nos está costando la pérdida del grado de inversión, según S&P.

Asimismo, hay que resaltar los ejemplos de decencia que nos demuestran que todavía hay esperanza en el futuro. Es el caso de dos de los magistrados suplentes de la JNJ, Abraham Siles y Mónica Rosell, quienes han rechazado la invitación que se les hizo formalmente para remplazar a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, en una carta muy sentida donde claramente resaltan la intromisión y abuso de poder del TC para favorecer los intereses del Congreso en desmedro de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y el equilibrio de poderes.

Por tanto, hoy la JNJ está descabezada porque solo hay cinco magistrados y no se va a tener el quorum mínimo requerido. Recuerden que hay otros tres magistrados que ya cumplieron los 75 años, por tanto, no podrían ejercer el cargo; si por este argumento írrito han logrado destituir a Tello y Vásquez, no podrían soportar un escándalo de tener magistrados con esa edad.

Solo quedaría el magistrado Jaime de la Puente Parodi como tercer suplente, pero recordemos que él tampoco aceptó y declinó el cargo por acto de conciencia ante la violación de la Constitución por su propio garante que es el TC. La realidad es que con esta situación la JNJ ha sido descabezada y no podrá emitir las sanciones encaminadas contra Patricia Benavides, inclusive contra su hermana Enma.

En conclusión, el “eje del mal” se habría salido con la suya, está feliz con esta victoria pírrica y ha podido blindar a la cuestionada exfiscal de la Nación. Estemos atentos a cada una de sus próximas jugarretas, ahora que será evidenciada por un audio entregado por un nuevo colaborador eficaz.

