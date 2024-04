En un debate con pocas ideas técnicas, pero sí cargado de populismo y voces que solo buscaban la cámara, el Congreso, tal y como se esperaba, aprobó con 97 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, el dictamen que permite el retiro de hasta 4 UIT (S/20,600) de los fondos de las AFP. La iniciativa fue exonerada de segunda votación.

Atrás quedaron las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y diversos organismos tanto nacionales como internacionales que rechazaban el séptimo retiro que significará la salida de aproximadamente S/34,000 millones del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y que más de ocho millones de afiliados se queden con saldo cero en sus cuentas. Hoy ya son más de dos millones los que no tienen ni un sol en sus fondos.

Bajo pobres argumentos parlamentarios como “he preguntado a la hoja coca si se va a aprobar y me ha dicho que por mayoría”, del congresista Guido Bellido, o “el sistema no ha funcionado y tiene que desaparecer”, dicho por varios legisladores, o hasta “vamos a hacer historia”, pese a que ya hay seis retiros anteriores, y sin explicar qué pasará cuando las personas lleguen a la edad de jubilación y no tendrán los recursos para una pensión, los legisladores debatieron durante más de tres horas —interrumpidas por un cuarto intermedio— este nuevo acceso.

Durante dicho debate se trató de incluir, además, la reforma del sistema previsional (SP) que se presentó hace algunos meses en la Comisión de Economía, pero que aún no ha sido aprobada por dicho grupo parlamentario, y sobre la cual el propio MEF ha cuestionado algunos puntos por el costo y planteamientos que no significarían un verdadero cambio para el sistema.

Esta reforma incluso se quiso incorporar pese a que recientemente, durante la presentación del titular del MEF, José Arista, en una sesión de dicha comisión, se acordó trabajar de manera conjunta por los cambios requeridos para la modernización del sistema.

La indignación de varios legisladores con esta intención de la bancada de Fuerza Popular llevó a que se planteara una cuestión previa para que tanto reforma como retiro sean votados por separados, lo cual prosperó por mayoría parlamentaria. Es así que la propuesta de modernización del SP solo recibió 20 votos a favor, la mayoría de los cuales llegó del fujimorismo, llevándola al archivo.

PROCEDIMIENTO

¿Qué sigue luego de la decisión del Legislativo? El Congreso enviará la autógrafa al Ejecutivo para que este, en un plazo de 15 días hábiles, la promulgue o la observe. Si se da esto último, puede ser aprobada por insistencia en el Parlamento. Cabe precisar que si vencido el término de 15 días la presidenta no se pronuncia, el titular del Congreso está facultado para promulgarla.

El dictamen aprobado ayer refiere que, una vez promulgada la norma, la SBS determinará, mediante un reglamento, el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá los 15 días calendario.

Posteriormente, los afiliados que están interesados en acceder a su dinero deben presentar una solicitud física o virtual a la administradora de pensiones donde tienen su fondo, dentro de un plazo de 90 días posteriores a la vigencia del reglamento.

Después de que presenten dicha solicitud, se les abonará hasta una UIT (S/5,150) cada 30 días, realizándose el primer desembolso al mes de presentada su solicitud ante la AFP a la que pertenezca.

En caso el afiliado desista de continuar retirando el dinero de la cuenta individual de capitalización (CIC), puede pedir a la AFP que cancele el desembolso 10 días antes del siguiente pago.

La iniciativa legislativa refiere que las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación y las emisoras de dinero electrónico, pueden abrir cuentas a nombre de los beneficiarios identificados por la AFP que instruyen los pagos, sin necesidad de un contrato previo.

“Las empresas del sistema financiero y las emisoras de dinero electrónico pueden compartir con las AFP que instruyen los pagos información de identificación de la cuenta de los beneficiarios incluyendo el código de la cuenta interbancaria, lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario”, se lee en el dictamen que se enviará al Ejecutivo.

LOS QUE RETIRAN

Si bien uno de los argumentos para aprobar este séptimo retiro fue la recesión que golpeó al Perú en 2023 y que se necesita apoyar a la población más vulnerable, un reciente informe de Apoyo Consultoría reveló que casi la mitad de los que accedieron a sus fondos en el pasado eran hogares de ingresos relativamente altos, pertenecientes a los niveles socioeconómicos AB.

“Este séptimo retiro estaría aún más concentrado en hogares a los que no les urge tener ingresos, pues las personas que aún cuentan con dinero en sus fondos para retirar, poseen trabajo formal e ingresos altos”, indica el documento.

Y es que, según datos de la SBS, más del 60% de los fondos serían retirados por afiliados con ahorros superiores a los S/20,600. Además, más de la mitad de personas se encuentran trabajando de manera formal.

Otro dato que toma en cuenta Apoyo Consultoría es que, según una encuesta realizada por Ipsos Perú, solo el 13% de las personas que sacarán su dinero planean utilizarlo para gastos de bienes o servicios, con lo cual se concluye que el acceso no otorgaría un flujo de ingresos adicionales a quienes realmente lo necesitan.

AFECTADOS

Aunque hoy para algunos parece una buena idea el retiro, de acuerdo con Apoyo Consultoría, si una persona retira su fondo y comienza a reconstruir a los 45 años, la pensión que reciba será hasta 79% menor que su último sueldo. En caso comience a aportar ininterrumpidamente a los 25 años, será del 23% más bajo.

Dentro de los afectados también se encuentran los ahorros previsionales de quienes permanecen en el sistema, pues se reducirán, ya que se obligan a las AFP a vender activos para tener liquidez.

“Los retiros de hoy los pagarán todos los peruanos a través de una mayor carga tributaria en el futuro para solventar pensiones. Existe un alto riesgo de que aquellas personas que se queden sin fondo no tengan ingresos suficientes para mantenerse durante su vejez”, precisa Apoyo Consultoría.





TENGA EN CUENTA:

Con los seis retiros anteriores, han salido del sistema más de S/88,000 millones del Sistema Privado de Pensiones.

El dictamen refiere que el retiro de los fondos mantienen la condición de intangible, es decir que no pueden ser objeto de descuento, compensación legal o contractual.

Según el IPE, menos de un tercio aporta regularmente para su pensión.