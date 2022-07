La percepción de que el país está retrocediendo se encuentra en su mayor nivel en 31 años, de acuerdo con una reciente encuesta de Ipsos para Apoyo Consultoría, realizada en junio.

Ante la pregunta “¿considera que el Perú está progresando, está igual, o está retrocediendo?”, el 67% de los encuestados (2 de cada 3) respondió que el país se encuentra en retroceso, mientras que solo el 3% consideró que el Perú está progresando.

Según Apoyo Consultoría, la percepción de retroceso ha aumentado desde el año 2017 debido a la crisis política y su efecto en la toma de decisiones de las autoridades, que no han podido hacer reformas ni responder apropiadamente a las necesidades de la población.

Como ejemplos, la firma de consultoría menciona la parsimoniosa reconstrucción del norte y la ineficiente respuesta de las autoridades ante la pandemia, lo cual terminó perjudicando a la población más vulnerable y contribuyendo la percepción de retroceso.

Esta percepción negativa se ha intensificado durante la gestión de Pedro Castillo.

“Esto se debe a que el actual Gobierno no ha sido capaz de reaccionar correctamente a los problemas más recientes de los peruanos con medidas adecuadas u oportunas. Por un lado, respondió al fuerte incremento de los precios solo después de que se iniciaron paralizaciones en 6 regiones del país y con medidas que no benefician a la población más vulnerable. Por otro lado, no ha podido hacer frente a los crecientes conflictos sociales e incluso, en algunos casos, las protestas se intensificaron a raíz de las declaraciones de ciertas autoridades, afectando aún más la actividad económica”, se lee en el informe de la consultora.

Percepción de progreso

Expectativas

A esto se suma que las expectativas sobre la futura situación económica del país a 12 meses tampoco son alentadoras, pues solo el 15% de entrevistados consideró que el Perú estará en una mejor situación, mientras que el 52% dijo creer que esta empeorará.

“Si bien desde el 2017 las diversas crisis (como la política, el Fenómeno de El Niño o la pandemia) han incrementado la percepción de retroceso del país, hasta hace poco la mayoría de población permanecía optimista sobre la situación económica futura del país y esperaba que esta mejore. Sin embargo, desde diciembre del año pasado, esta dinámica se ha revertido y ahora 52% de los peruanos no cree que la situación económica del país mejorará en los próximos 12 meses, un porcentaje incluso mayor al registrado durante la crisis financiera del 2008″, menciona Apoyo.

En ese contexto de deterioro de las expectativas de los ciudadanos, la consultora destaca que el Gobierno debería crear “un entorno de inversión más estable” y promover la confianza empresarial, así como destrabar proyectos de inversión y fomentar la generación de empleo formal y desplegar medidas focalizadas para familias vulnerables en el marco del alza de precios. “Es necesario que el Gobierno diseñe e implemente políticas de desarrollo adecuadas, encaminadas a acelerar el crecimiento del empleo de calidad y mejorar las condiciones de vida de la población”, remarca Apoyo.

Dato

En cuanto a las expectativas del panorama familiar, el escenario es peor en comparación con años pasados.

El 43% opinó que su situación económica familiar dentro de 12 meses estaría peor, y solo 19% dijo que estaría mejor.

