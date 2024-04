La última encuesta de Ipsos realizada para Perú21 señala que un 93% de peruanos respalda que se prohíba a las personas condenadas por terrorismo, secuestro y otros graves delitos postular a la Presidencia. A la fecha, hay ya un dictamen que recoge esta propuesta, pero que hasta el momento no es sometida a debate en el Pleno del Congreso. El autor de la iniciativa Alejandro Muñante responsabiliza de esta situación al titular del Parlamento, Alejandro Soto.

¿Está de acuerdo con ese 93% de peruanos que pide que se prohíba a condenados por terrorismo, secuestro, asesinato de policías postular a la Presidencia?

Hemos revisado estas cifras y son una afirmación de lo que hemos venido impulsando que es una reforma necesaria de nuestra Constitución para proteger a nuestra endeble democracia de nefastos personajes que un día se levantaron contra el Estado, derramaron sangre de policías y militares, y hoy pretenden ser autoridades por la vía democrática.

¿Por qué no es vista esa iniciativa aún en el Pleno?

Es la pregunta que me hago y que le he hecho también al presidente del Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional se necesitan 87 votos para aprobarla en primera votación en esta legislatura, y luego 87 votos como mínimo en la siguiente. (...) Mi propuesta original solo buscaba prohibir aquellos delitos que tienen que ver con terrorismo, rebelión, sedición o traición a la patria; se le agregaron otros como corrupción de funcionarios, homicidio calificado, narcotráfico, de tal manera que el dictamen quedó mucho más robusto. (…) Lamentablemente, el dictamen pasó a un cuarto intermedio, terminó la legislatura y hoy todavía no se pone a debate.

¿Cree que el dictamen no tenga los 87 votos que se necesitan?

Me temo que un sector de la izquierda va a votar en contra (…) porque considera que podría ser un arma de doble filo para personajes que justamente son de la izquierda y están siendo hoy denunciados por terrorismo. Seguramente de parte de ellos vamos a tener alguna oposición, pero cuando esto se ponga debate y la ciudadanía vea que es una importante norma que tiene que ser aprobada, los congresistas, en ese momento, decidirán si se ponen del lado de la democracia y de la idoneidad de los próximos representantes y autoridades, o se ponen de lado de aquellos que han sido sentenciados por estos delitos graves.

El problema es que mientras en el Congreso intentan ponerse de acuerdo, en el Jurado Nacional de Elecciones se abre la posibilidad a nuevos movimientos y partidos como el de Antauro Humala. La democracia no puede ser boba, ¿no?

Así es, efectivamente. Estamos los peruanos prácticamente huérfanos de instituciones que protejan nuestra democracia. Mientras, por un lado, el Tribunal Constitucional autoriza que sentenciados por terrorismo puedan postular a un cargo de elección popular, por el otro lado tenemos a un Jurado Nacional de Elecciones que permite que partidos con una abierta ideología antidemocrática se inscriban. Queda en manos del Congreso, entonces, aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, de lo contrario podría suceder que alguien que mató a policías y que hoy camina por el sur del país se presente como el Bukele peruano y llegue a ser presidente, es terrible lo que podría pasar.

¿Se puede impulsar el debate de la iniciativa en esta legislatura?

El oficio que le envié al señor Alejandro Soto es del 4 de abril pidiendo que priorice el debate de esta iniciativa que ya está en la agenda del Pleno, solamente está en manos de la Mesa Directiva y específicamente del presidente Soto colocarlo a debate. Los peruanos no nos podemos quedar con los brazos cruzados frente a la amenaza de personas antidemocráticas y que hoy quieren utilizar los caminos de la democracia.

Sabía que

La encuesta de Ipsos también revela que un 94% de peruanos rechaza que los sentenciados por homicidio que ya hayan cumplido su condena postulen al sillón presidencial.

El proyecto de Muñante fue presentado en enero de 2023 y tiene dictamen favorable de la Comisión de Constitución desde marzo de ese año.

Recién en diciembre ingresó a debate en el Pleno, pero está en un compás de espera para incorporar las propuestas de los legisladores.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO