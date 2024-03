Realizará el pedido en la Junta de Portavoces de mañana martes. El congresista de Avanza País, Diego Bazán, señaló que solicitará que el premier Alberto Otárola asista al Pleno de este miércoles, para que dé explicaciones por el reciente audio difundido que confirmaría que Otárola no solo conocía a Yaziré Pinedo sino que tenía una relación sentimental con ella.

“Voy a proponerlo, que venga a dar explicaciones (al Pleno de este miércoles). Esto es válido como una interpelación. Pero, creo yo que por el bien del Ejecutivo, la presidenta de la República ya debería haberle pedido hoy que dé un paso al costado”, dijo Bazán.

Panorama difundió, se recuerda, un audio atribuido al jefe del gabinete, que revelaría una presunta relación sentimental con Yaziré Pinedo (YP), la amiga que el titular de la PCM dijo haber conocido solo una vez en una reunión y no la volvió a ver más, y que logró ser contratada en el Ministerio de Defensa, tras visitarlo en su despacho en diciembre de 2022.

La grabación, de diciembre de 2022, deja escuchar una conversación telefónica de bastante confianza entre el entonces ministro de Defensa y Pinedo, a quien Otárola le pide más de una vez que le envíe su currículum vitae.

AO: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

YP: No sé, no me siento bien.

AO: Dime, pues, amor. Para hablar. Tú sabes que estas cosas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también. Y me da mucha pena que te sientas que no…

YP: Bueno, está bien. Vale, está bien.

AO: Mañana te veo, ¿te parece?... mañana ¿O no puedes?

YP: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

AO: Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV.

YP: Ya, ahorita.

AO: Que no sea documentado, ¿ya, flaca? El resumen nada más. Y aparece tu celular para que te llamen.

YP: Ya, está bien.

Otárola, en otra parte del audio, le pregunta a la joven si lo quiere (“Lo único que quiero saber es si me quieres o no”). Un diálogo que pondría en evidencia que el premier tenía una relación cercana con quien luego trabajó precisamente en el despacho ministerial que él tenía a su cargo.

