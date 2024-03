Piden su renuncia. A pocas horas de difundirse un audio que confirmaría que el premier Alberto Otárola sí conocía conocía a Yaziré Pinedo, contratada en el Estado luego de realizar una visita personal a su despacho, la vocera de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, señaló a Perú21 que su grupo parlamentaria evalúa presentar una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros.

Palacios señaló que presentará una denuncia constitucional contra Otárola, y recordó que el premier ya fue citado reiteradas veces a la Comisión de Fiscalización, por ese mismo tema, pero no asistió. Además, pidió al premier que dé un paso al costado. “Lo reiteramos, él debe renunciar”, dijo.

“Vamos a evaluar este tema. A ver si se interpela y se censura, posteriormente, al ministro porque este tema aún no lo hemos definido como bancada”, señaló Palacios, al ser consultada sobre si su agrupación presentará una moción de interpelación.

El domingo último, se recuerda, Panorama difundió un audio atribuido al jefe del gabinete que revelaría una presunta relación sentimental con Yaziré Pinedo (YP) Vásquez, la amiga que el titular de la PCM dijo haber conocido solo una vez en una reunión y no la volvió a ver más, y que logró ser contratada en el Ministerio de Defensa, tras visitarlo en su despacho en diciembre de 2022.

La grabación, de diciembre de 2022, deja escuchar una conversación telefónica de bastante confianza entre el entonces ministro de Defensa y Pinedo, a quien Otárola le pide más de una vez que le envíe su currículum vitae.

AO: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

YP: No sé, no me siento bien.

AO: Dime, pues, amor. Para hablar. Tú sabes que estas cosas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también. Y me da mucha pena que te sientas que no…

YP: Bueno, está bien. Vale, está bien.

AO: Mañana te veo, ¿te parece?... mañana ¿O no puedes?

YP: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

AO: Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV.

YP: Ya, ahorita.

AO: Que no sea documentado, ¿ya, flaca? El resumen nada más. Y aparece tu celular para que te llamen.

YP: Ya, está bien.

En otra parte del audio, Otárola le pregunta a la joven si lo quiere (“Lo único que quiero saber es si me quieres o no”). Un diálogo que pondría en evidencia que el premier tenía una relación cercana con quien luego trabajó precisamente en el despacho ministerial que él tenía a su cargo.

