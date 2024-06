El premier Gustavo Adrianzén ofreció una conferencia de prensa junto a su gabinete de ministros para informar sobre el reciente trabajo que viene realizando el Ejecutivo, haciendo énfasis en el próximo viaje de la presidenta a China y la importancia del megapuerto de Chancay.

“Asegurar su puesta en marcha en el mes de noviembre es un compromiso que vamos a honrar. En unos días la señora presidenta y una reducida comitiva, va a partir para China y entre otras muchas diligencias que se van a hacer, reuniones con empresarios y autoridades del gobierno, la señora presidenta expondrá la importancia de Chancay hacia las autoridades chinas y hará las invitaciones pertinentes para que nos puedan acompañar en la inauguración”, refirió el premier.

En otra parte de su discurso, Adrianzén rechazó el término de “escuderos” que caen sobre él y demás ministros por sus posturas frente a las recientes investigaciones que se le realizan a Dina Boluarte. El premier consideró estos adjetivos como ataques a la “institución de la Presidencia de la República”.

“Yo no puedo, sino rechazar de manera categórica a aquellos adjetivos de escuderos de la presidenta. La presidenta no solo no necesita escuderos, sino que ella es absolutamente autosuficiente y además está absolutamente convencida de que de todos los cargos que se le imputan, ella saldrá absuelta”, refirió.

“No existe, a la fecha, ninguna imputación de mediana relevancia que haga creer que la presidenta de la República pueda tener algún tipo de responsabilidad. Lo que hacemos en muchos casos, y yo me incluyo, es defender a una institución que se llama Presidencia de la República, que viene siendo atacada de manera sistemática desde organizaciones que lo único que pretenden es generar el desprestigio de esta institución y, cuando no, provocar la desestabilización e ingobernabilidad. Y eso no podemos tolerarlo”, agregó.

Delegación de más de 53,000 dólares





A través de una resolución ministerial, se autorizó el viaje de la delegación que acompañará a la presidente de la República, Dina Boluarte, a China, del 23 al 30 de junio de 2024.

La resolución se publicó en las normas legales del diario El Peruano, y detalla quiénes serán los acompañantes de la mandataria y cuánto costará el periplo de cada uno en el país asiático, en concepto de pasajes y viáticos.





¿Quiénes viajarán con Dina Boluarte a China?





El documento detalla que en total son siete servidores y funcionarios públicos los que partirán hacia la República Popular China durante una semana:

Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial.

Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

José Joshua Curay Ferrer, director general de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial.

Arita Etim Okpo Dueñez, edecán del Despacho Presidencial.

Jean Manuel Pajuelo Barba, secretario de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Mariela Liz Cano Gutiérrez, consultora FAG de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Ruth Ligarda Castro, personal de Seguridad del Despacho Presidencial.





¿Cuánto costará el viaje de la delegación que va a China?





En la resolución también se detalla cuánto costará que cada uno de estos funcionarios acompañará a la presidenta a China, bajo los conceptos de pasajes y viáticos por cinco días.

En ese sentido, los pasajes aéreos (incluido TUUA) tienen un costo de 5,134.25 dólares. En cuanto a los viáticos, estos serán de 500 dólares por día. Como los funcionarios se van por 5 días, en total se les entregará 2,500 dólares.





